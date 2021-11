Muestra de dinosaurios en Cerro de las Noas estará hasta el domingo 28 de noviembre

Alejandra Caldera, quien visita la Comarca Lagunera desde Ciudad Juárez, Chihuahua, pasea junto a su hijo Daniel de seis años en la muestra de dinosaurios que el Museo del Desierto y el Gobierno del Estado de Coahuila instalaron temporalmente en el Parque Ecológico del Cerro de las Noas.

El rostro del niño denota emoción tras fotografiarse junto a los robots propiedad del Museo del Desierto de Saltillo. Los dinosaurios son tema del interés de Daniel, quien comparte poseer una gran colección de figuras sobre estos seres prehistóricos.

“Los dinosaurios me encantan porque no he visto ninguno en mi vida, ¡así de grandotes! Me emocioné mucho y me gustó más el carnotauro. Tengo una colección de dinosaurios, tengo muchos. A donde voy pido dinosaurios”.

Los cuatro robots instalados en el último nivel del Parque Ecológico Cerro de las Noas corresponden al tigre dientes de sable (especie de la edad de hielo), carnotauro, diplodocus y dilophosaurio. Cada robot es acompañado por el esqueleto de la especie. Este es un proyecto itinerante que el Museo del Desierto comenzó hace 15 años, con el objetivo de llevar la riqueza paleontológica de Coahuila a cada rincón del estado y fuera de él.

En entrevista telefónica, José Manuel Padilla Gutiérrez, director de Colecciones del Museo del Desierto, que la raíz de esta muestra itinerante radica en proyectos de investigación realizados en territorio coahuilense.

“Estos dinosaurios son reptiles del Mesozoico que vivieron en el norte de México que son resultado final de las investigaciones que realiza el Museo del Desierto, llevarlas a la divulgación de la cultura, del conocimiento de todos los niños y público en general a través de estas exposiciones”.

La muestra de dinosaurios estará disponible hasta el próximo domingo 28 de noviembre, después probablemente viajen a León, Guanajuato. El acceso es gratuito al parque es gratuito, sólo se debe pagar el transporte del teleférico que tiene un precio de 30 pesos general y 15 pesos niños de 2 a 14 años, estudiantes y adultos mayores con credencial INAPAM, en horario durante toda la semana de 11:00 a 22:00 horas.

Por su parte, Verónica Soto, directora del Teleférico Torreón, compartió que el pasado lunes, día de la inauguración del parque, se registró una afluencia de dos mil 800 visitantes y que espera cerrar el mes de noviembre con alrededor de 30 mil.