Equipos 'Todo MLB' de Grandes Ligas son revelados hoy

Los integrantes de la tercera edición del Equipo Todo MLB fueron anunciados esta noche en el canal MLB Network y entre los elegidos para el Primer y el Segundo Equipos hubo una importante presencia de jugadores latinos.

Como fue el caso en el 2019 y el 2020, los ganadores del 2021 fueron elegidos a través de un proceso en el que el 50% de los votos estuvo en manos de los fanáticos y el otro 50% de un panel de expertos. El Equipo Todo MLB se divide en Primer y Segundo Equipos, cada uno con un receptor, primer base, segunda base, tercera base, torpedero y bateador designado, más tres jardineros, cinco lanzadores abridores y dos relevistas.

Éstos fueron los ganadores en el 2021:

PRIMER EQUIPO

BD: Shohei Ohtani, Angelinos. C: Salvador Pérez, Reales. 1B: Vladimir Guerrero Jr., Azulejos. 2B: Marcus Semien, Azulejos. SS: Fernando Tatis Jr., Padres. 3B: Austin Riley, Bravos. OF: Juan José Soto, Nacionales. OF: Bryce Harper, Filis. OF: Aaron Judge, Yankees. LA: Max Scherzer, Dodgers. LA: Corbin Burnes, Cerveceros. LA: Walker Buehler, Dodgers. LA: Robbie Ray, Azulejos. LA: Gerrit Cole, Yankees. LR: Liam Hendriks, Medias Blancas. LR: Josh Hader, Cerveceros.

SEGUNDO EQUIPO

BD: Yordan Álvarez, Astros. C: Buster Posey, Gigantes. 1B: Freddie Freeman, Bravos. 2B: Ozzie Albies, Bravos. SS: Trea Turner, Dodgers. 3B: Rafael Devers, Medias Rojas. OF: Nick Castellanos, Rojos. OF: Kyle Tucker, Astros. OF: Teoscar Hernández, Azulejos. LA: Shohei Ohtani, Angelinos. LA: Julio César Urías, Dodgers. LA: Kevin Gausman, Gigantes. LA: Max Fried, Bravos. LA: Zack Wheeler, Filis. LR: Raisel Iglesias, Angelinos. LR: Kenley Jansen, Dodgers.