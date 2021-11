Aristeo Cázares, más que un poliatleta

Aristeo Cázares es un poliatleta que ha destacado en la televisión por participar en competencias físicas como "La Isla" y "Exatlón", y fue ganador en 2019. Recientemente sorprendió con sus habilidades culinarias, como uno de los participantes en la competencia de cocina "MasterChef Celebrity", en la que se volvió uno de los favoritos cuando dejó ver su lado más humano.

Tras su eliminación el domingo pasado en redes sociales, los fans manifestaron su enojo e incluso la chef Betty le dijo que estaba orgullosa de él como joven de una nueva generación por los valores que promueve, entre ellos el respeto y la superación personal.

Aunque Cázares agradece el gesto de la experta, admite que parte importante de su mensaje es dejar claro a los jóvenes que está bien sentirse cansado o mal.

"Ahora que estoy en una posición que es muy visible trato de siempre dar lo mejor de mí, aunque a veces es un poco complejo, no es que uno no pueda dar lo mejor, sino que a veces uno se cansa como ser humano, pero dentro de ese cansancio hay que saber cómo descansar; yo he tomado ejemplo de mis mayores, de amor comprensión y empatía", dijo Aristeo en entrevista.

Durante las grabaciones del programa de cocina, en las que compartió con personalidades como Laura Zapata y Mauricio Islas, Aristeo enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su abuelo Sergio Muñoz, por COVID-19, y él no pudo asistir a despedirlo porque estaba grabando. Su fe fue lo que lo ayudó a superar la impotencia y el dolor.

"Fue el momento más determinante para mí en esta experiencia", reconoció. "No juzgo, no pongo en cuestión los planes que tiene Dios para nosotros, simplemente me puse a pensar en él (su abuelo), en sus enseñanzas, en todo lo que me pudo aportar. "Mis abuelos, paterno y materno, han sido fundamentales en mi desarrollo y siempre me han mostrado el camino de la responsabilidad, ya que no podría cambiar nada pues decidí enfocarme en lo que tenía que hacer. Él me hubiera dicho: 'tú hazte responsable de lo que estás haciendo y luego vez'".

Como algunos de sus compañeros, él también enfrentó al virus mundial pero no fue durante las grabaciones, sino antes, al inicio de la pandemia. Aunque reconoce que la pasó relativamente bien, pues sólo estuvo dos días en cama y después se recuperó, recomienda a todos que cuiden su salud con ejercicio y alimentación para que el cuerpo esté más preparado para enfrentar una enfermedad como esta. "Yo creo que generé anticuerpos que me ayudara a no contagiarme y de repente pedía jugos antigripales y sobre todo utilizaba el cubrebocas cada que debía hacerlo", contó.

"Todos estamos expuestos, pero creo que también tenemos que ser disciplinados con nuestro día a día, el hacer ejercicio no hace que nos libremos, pero sí nos ayuda a fortalecer el sistema inmune", agregó.

Ante una época en la que los modelos a seguir, la presión social y la pandemia pueden generar ansiedad o presión en los jóvenes, él recomienda darse un momento de respiro después de hacerse responsables de sí mismos.

"Con el paso del tiempo te das cuenta que te ayuda tomarte descansos; y un descanso no sólo es ir al cine o distraerte y evadir tus problemas, el descanso también es enfrentarlos y una vez que ya te hiciste responsable de ellos el silencio te permite darte un respiro", afirmó.

Ahora continuará en la televisión pues se integra como conductor del programa matutino "Venga la Alegría" fin de semana y en el plano personal asegura que está feliz, pues acaba de convertirse en tío del primogénito de su hermano Ernesto Cázares, también ganador de "Exatlón".