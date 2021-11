The Weeknd mantiene su veto en los Grammy pero pelea tres categorías

Aunque el año pasado The Weeknd dijo que emprendería un boicot, luego de que su álbum "After Hours" no fuera nominado pese a los pronósticos que vislumbraban que será el favorito de ese año, este 2021, el cantante canadiense ha revivido tres nominaciones al gramófono, aunque ninguna de ellas en solitario.

Luego de que se revelaron los contendientes al premio 2022, el nombre del intérprete de "Save Your Tears" fue reconocido para la próxima entrega gracias a su trabajo en la canción de Kanye West "Hurricane", que luchará en la categoría de Mejor Interpretación de Rap en la entrega 64 del Grammy. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) Abel Tesfaye, nombre real del cantante, también competirá por dos premios por su colaboración en los discos "Donda", de West y "Planet Her", de Doja Cat. Fue el año pasado cuando The Weeknd no recibió ninguna nominación al Grammy, a pesar de que se esperaba que fuera una gran nominada. Su popular álbum "After Hours" no fue considerado en la categoría de Álbum del Año, a pesar de que dicho material ocupó el puesto número uno en la lista Billboard 200 durante más de tres semanas, al igual que su exitoso sencillo "Blinding Lights". Tras este episodio, el músico a través de sus redes sociales mostró su enojo en contra de la Academia de Grabación por no incluirlo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) "Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans ya la transparencia de la industria", dijo entonces el artista. En ese momento, el director de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., dijo a The Hollywood Reporter que consideraba la música de The Weeknd excelente, y que incluso lo habían invitado a actuar en la ceremonia. "Desafortunadamente, cada año hay menos nominaciones que la cantidad de artistas merecedores", dijo. Tras esta declaración, The Weeknd, quien había preparado su número musical para la ceremonia, dijo que fue antes de enterarse de que no estaría nominado. "¿Planear colaborativamente una actuación durante semanas para no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones = ¡no estás invitado!", tuiteó The Weeknd aquella vez. La Academia de la Grabación finalmente anunció que las categorías previamente decididas por los comités de revisión de nominaciones ahora se determinarían en función de los votos de los más de 11 mil miembros de la academia. Los nominados en las categorías de campo generales también se expandirían a 10 nominaciones en lugar de las ocho originales. Aunque han puesto nuevas reglas para los nominados al parecer The Weeknd ha dicho que él sigue con su decisión de boicotear los Grammy. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste