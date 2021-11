Ginny Hoffman pasaría 7 años en prisión tras denuncia de hija de Héctor Parra

De manera legal Daniela, la hija mayor de Héctor Parra, puso una denuncia en contra de Ginette Hoffman por el delito de omisión de un presunto delito. De ser encontrada culpable la actriz podría enfrentar hasta siete años de prisión.

En junio de este año el actor Héctor Parra fue detenido luego de ser señalado por su hija menor, Alexa, de haber abusado sexualmente de ella cuando era niña. La joven fue respaldada por su mamá, Ginny Hoffman, quien habló con algunos medios de comunicación sobre el delito que su expareja había cometido en contra de su hija.

“Una vez íbamos en el coche y mi hija me dijo: ‘¿Te separaste porque mi papá es gay?’, a mí se me pararon los pelos, y me dijo: ‘Tengo en mi computadora unas conversaciones de mi papá, que le está mandando a un hombre, ¿es gay, verdad?’. Le dije: ‘Después de esto no necesitas una respuesta mía, pero si por ahí va tu coraje contra él, está mal; te he enseñado que tienes que respetar’, y me dijo: ‘No, mamá, a mí no me importa si mi papá es homosexual, pero no se vale que sea pedófilo’”, dijo Hoffman a una conocida revista de espectáculos en agosto del 2020.

Según detalló la actriz, esto sucedió cuando su hija Alexa tenía 13 años aproximadamente. Cuando Alexa cumplió 18 años interpuso la denuncia en contra de su padre, en octubre del 2020, luego de dos meses de que se hiciera público; según Hoffman ella no habló antes por respeto a su hija como víctima, porque no estaba lista.

“Ella me dijo: ‘Mamá, no lo hables, no digas nada’, yo quería revelar lo que este señor hizo, pero respeté la decisión de mi hija porque ella es lo más sagrado que tengo”.

Basados en el artículo 181 de Código Penal, hoy el abogado José Luis Guerrero, asesor legal de Hector Parra y Daniela, quien ha estado apoyando a su papá desde que fue detenido en junio de este 2021, presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, según informaron, para obligar a las autoridades a que investiguen a la actriz por no haber denunciado durante varios años.

“El abuso sexual tiene que ser denunciado por quien conoce de esto, más tratándose de un menor de edad”, argumentó el abogado.

“Esta persona ha señalado en múltiples ocasiones ante diversos medios de comunicación, incluso antes de acercarse a las autoridades, que sabía del delito. Entonces esta omisión de no haber realizado la denuncia, que termina realizando la víctima cuando es mayor de edad, hoy tiene que ser investigada si se está hablando de un resarcimiento integral para la víctima”, agregó.

El artículo 181 Quáter establece que quien conozca de una conducta de abuso sexual y no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho y evitar la continuación de la conducta será castigada de dos a siete años de prisión.

El jurista pretende que se haga una investigación igualitaria para los dos padres de la joven, entonces menor de edad, que hoy es considerada víctima de abuso.

“El ministerio público ya tuvo conocimiento de esta denuncia y tendrá que revisar lo que hace falta en la carpeta de Héctor y podría ser judicializado el asunto… si para ellos después de estos casi seis meses de investigación complementaria Héctor sigue siendo probable responsable, entonces estas conductas, al existir, por supuesto actualizan el tipo penal de aquella persona que se haya guardado el conocerlas y no haberlas denunciado”.

El abogado también señaló que considera ilegal el dictamen de las autoridades para imponer prisión preventiva al actor, pues él debió ser juzgado dependiendo de la fecha en la que se supone que cometió el delito, cuando todavía no se implementaba esta medida a quienes eran señalados por abuso sexual, sino que debió obtener el beneficio de llevar a cabo su proceso en libertad.

“Se hizo una reforma que señaló como delito de prisión preventiva oficiosa al abuso sexual… es tan burdo el fallo de juez de control que a pesar de conocer de esta reforma y que las conductas de Héctor fueron cometidas presuntamente entre el año 2008 y 2014, anteriores a esta reforma que agravó la conducta, ellos mantienen esta medida, lo cual es completamente un abuso por parte el poder judicial de la Ciudad de México “.

Guerrero hace referencia al Decreto por el que se reformó el artículo 19 de la Constitución, publicado en abril del 2019. Sobre el amparo que solicitaron después de que el recurso de apelación fuera negado a principios de noviembre, Guerrero dijo que tendrán nuevas noticias esta semana.