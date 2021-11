'Para mí es la mejor forma de ganar': Michael Carrick habla tras su primer partido con Manchester United

Michael Carrick, entrenador interino del Manchester United, dijo que está por cómo ganaron al Villarreal y que es la mejor forma de ganar para él.

El técnico inglés dirigió su primer partido en el cargo tras la salida de Ole Gunnar Solskjaer el pasado domingo.

"Cuando has sufrido los resultados que hemos tenido y no estás en buena forma, individualmente y como equipo, no es fácil salir al campo y que todo haga click", dijo Carrick a BT Sport.

"Para mí, esta es la mejor forma de ganar. Teníamos que demostrar que tenemos carácter y luchar y es lo que hicimos", añadió.

Sobre su experiencia como primer entrenador, tras haber sido asistente de Solskjaer, Carrick dijo haberlo disfrutado sobre todo por el apoyo que ha recibido.

"No han sido días fáciles en el club y este resultado se siente como si fuera para Ole", apuntó Carrick.