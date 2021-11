Alcalde de Torreón llama a no alarmarse ante alza de hospitalizados por Covid

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que pese a que se han registrado alzas en las hospitalizaciones por COVID-19 en La Laguna durante las últimas semanas, no se debe de caer en alarma, por el contrario llamó a la población a seguir desarrollando sus actividades regulares, aunque manteniendo las precauciones sanitarias que eviten mayores contagios.

Dijo que se ha avanzado mucho en temas como la vacunación, la aplicación de medidas y protocolos en negocios, así como en la vigilancia general sobre la actividad social, comercial, deportiva, religiosa y demás, lo que favorece a que ante una posible nueva ola de contagios no se tenga la misma fatalidad que el año pasado.

“La verdad es que se ha avanzado mucho en las vacunaciones, cuando no había COVID estábamos entrando a una etapa de invierno, donde las enfermedades respiratorias tienden a ser mayores, a veces aquí puede estarse mezclando un poco las enfermedades respiratorias con el COVID, yo espero que nos cuidemos, en Europa está habiendo muchos problemas porque los gobiernos quieren radicalizar otra vez medidas y la gente ya no está dispuesta a encerrarse, entonces aquí es seguirnos cuidando porque esto no ha terminado”.

Zermeño además afirmó que se habrán de seguir evaluando situaciones como los aforos en los comercios, protocolos en los eventos deportivos y sociales, así como las autorizaciones de espectáculos, de tal forma que la información de ocupación hospitalaria será siempre una referencia para la toma de decisiones de la autoridad, tal como se ha venido realizando desde la primera mitad de 2020.

“Siempre hay esto, pero haber, yo insisto que la gente ya sabe lo que hay que hacer, ya vienen posadas, vienen otras cosas, evidentemente no se va a cerrar ya los comercios, las fábricas, pero todo mundo tenemos que mantener estos cuidados, no nos espantemos de más, sigamos cuidando a nuestras familias”, dijo.

Cabe señalar que actualmente la ciudad de Torreón concentra la mayor parte de los hospitalizados por COVID-19 de la entidad, esta semana superó la marca de las 80 personas, mientras que Saltillo supera las 45, ambas ciudades además encabezan los casos activos con más de 300 contagios oficiales registrados ante la Secretaría de Salud de Coahuila.

