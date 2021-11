Aún no hay permiso para otras dosis a docentes en Durango

A nivel nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha dado el veredicto científico para aplicar una segunda dosis contra el COVID-19 a los maestros, señaló el secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero.

La Cofepris es la que hace el estudio e investigación sobre si es factible o no una segunda dosis o vacunar a quienes se aplicaron CanSino con otro tipo de vacuna.

Ver más: Alza de COVID-19 en Torreón podría 'pegarle' negativamente a La Laguna de Durango

"Tampoco sabemos cuándo se va a autorizar a nivel mundial (la vacuna de CanSino), o en Estados Unidos o Europa para que los maestros puedan salir del país, nosotros estaremos informando", comentó González Romero.

La vacunación con CanSino no está reconocida en Estados Unidos ni en varios países de Europa por lo que los maestros no pueden viajar al vecino país del norte presentando el certificado de vacunación..

Ver más: Durango registra 44 contagios nuevos de COVID-19

Incluso varios docentes aprovecharon la pasada jornada de vacunación en la ciudad de Durango para rezagados y se inmunizaron con AstraZeneca para poder tener una

Por otro lado, González Romero reconoció la posibilidad de una cuarta ola de contagios en México y en Durango, sobre todo porque ya es una realidad en algunos países de Europa. "No queremos que suceda aquí y menos en esta época (decembrina), pero que quede claro que no hemos vencido a la pandemia, por eso si no cooperamos, nos va a alcanzar esa cuarta ola y afectará en todos los sectores económicos", señaló. Ante esta posibilidad, el titular de Salud en el estado pidió no bajar la guardia y tomar todas las medidas de prevención durante esta temporada decembrina y de ser posible, bajarle a la movilidad.