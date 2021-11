Sin vacunar, 57 por ciento de hospitalizados por COVID-19 en Coahuila

Las vacunas son fundamentales para prevenir la hospitalización y las consecuencias mortales de las enfermedades infecciosas como el virus SARS-CoV-2. No obstante, ayer lunes la Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer que más de la mitad de los pacientes que se encuentran hospitalizados en las áreas COVID del estado no han recibido la vacuna contra dicho padecimiento.

Del total de internamientos, que son 156, un 74 por ciento corresponden a personas mayores de 51 años de edad.

Al 22 de noviembre, las autoridades sanitarias registraron un 57 por ciento de pacientes sin vacunar, es decir, 89. Solo 67 personas enfermas, un 43 por ciento, ya recibieron la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Son 46 personas mayores de 51 años de edad; 17 pacientes de entre 31 y 50 años; y 4 personas de entre 18 y 30 años.

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, dijo que en el tema de las hospitalizaciones, otros de los factores más importantes de mal pronóstico son la edad y la obesidad.

De las 156 hospitalizaciones, 115 son de personas de más de 51 años; 26 son pacientes en el rango de los 31 a 50 años; 12 tienen entre 18 y 30 años; y 3 son menores de 18 años.

HOSPITALIZACIONES EN AUMENTO

En 24 horas, Torreón pasó de los 78 a los 83 pacientes hospitalizados en las áreas COVID. Ayer, la ocupación hospitalaria fue del 14.49 por ciento, además de que 9 personas estaban utilizando un ventilador mecánico como soporte respiratorio.

El semáforo de riesgo epidemiológico en la Región Lagunera de Coahuila sigue en color amarillo pero con tres Indicadores en riesgo alto que son la Tasa de incidencia de casos estimados activos por 100 mil habitantes; Porcentaje de camas generales IRAG; y la Tendencia de casos hospitalizados por 100 mil habitantes. Con riesgo moderado se encuentran dos Indicadores que son Porcentaje de camas con ventilador y la Tendencia de casos hospitalizados por 100 mil habitantes.

Sobre el aumento de hospitalizaciones por COVID en Torreón, Bernal Gómez dijo que es porque "ha habido más contagios, los casos confirmados han sido mayores, íbamos en 110, ahorita estamos en 150. Es algo normal, algo que pasó en el mundo, con la venida del invierno es algo normal, todavía no existe una tendencia como para que nos podamos preocupar".

Pandemia continúa

Prevención. *La Organización Mundial de la Salud explica que las vacunas contra el COVID-19 protegen contra esta enfermedad porque inducen inmunidad contra el virus SARS-CoV-2 que lo causa, es decir, reducen el riesgo de que este cause síntomas y tenga consecuencias para la salud. * 'Estar vacunados no significa que podamos dejar de lado las medidas de precaución y ponernos en riesgo a nosotros mismos y a los demás, sobre todo porque todavía se está investigando en qué medida las vacunas protegen no solo contra la enfermedad, sino también contra la infección y la transmisión'.