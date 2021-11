Temen que Centro de Justicia no esté listo este año

La titular del Instituto de la Mujer en Gómez Palacio, Sandra Sierra, espera que la obra del Centro de Justicia para la Mujer no se sume a la lista de pendientes ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la cual deberá estar terminada antes del 31 de diciembre.

La obra inició en el mes de julio y para la funcionaria se ve "complicado" que la construcción pueda concluir en el plazo establecido pese a que los recursos para la obra fueron entregados por la Conavim al Estado en el mes de abril.

"Tiene que estar para el 31 de diciembre, se ve complicado, no soy experta en materia de la construcción y si no pasa, será una vez más que quedemos mal con el Conavim, no es la primera vez. Tememos asuntos atorados, esperemos que este no se sume a esta lista", declaró.

El inmueble se construye en la colonia Solidaridad a un costado de lo que era el Cereso número 2 de Gómez Palacio. La inversión es de 16.5 millones de pesos por parte del Gobierno federal en lo que corresponde a una primera etapa.

Sierra explicó que como Municipio no pueden supervisar la obra al no ser competencia local. "Les quedan días para terminar. El recurso ya está desde abril en el Estado, ya transferido a las arcas del Gobierno estatal", dijo.

De no concluir en tiempo, la titular del Instituto de la Mujer indicó que está en riesgo de no lleguen más recursos por parte de la Conavim al Municipio. "De por sí fue muy difícil puesto que hay cuentas pendientes por parte del estado a la Conavim", comentó la

El pasado 12 de noviembre, la fiscal general de Durango, Ruth Medina Alemán, realizó un recorrido por la obra, sin embargo se desconocen los avances de la misma.