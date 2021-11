Salud no descarta efectos negativos en Gómez Palacio y Lerdo por alza de COVID-19 en Torreón

La Secretaría de Salud de Durango no descartó que se registren efectos negativos en Gómez Palacio y Lerdo ante la situación que se vive en la vecina ciudad de Torreón y municipios cercanos en materia de contagios de COVID-19, los cuales mantienen a la región en semáforo de riesgo epidemiológico en color amarillo.

El titular de la Secretaría, Sergio González Romero, declaró que el Consejo de Seguridad en Salud en la entidad será el que determine las nuevas medidas a emprender.

Además de la situación que se registra en La Laguna de Coahuila, los eventos masivos que se han llevado a cabo en la parte de Durango aumentan el riesgo de nuevos contagios de COVID-19.

En el caso de Gómez Palacio se mantiene activa la Feria de la Familia, mientras que en Lerdo se desarrollaron una serie de eventos masivos con motivo de su aniversario como ciudad.

"Hemos visto en la reuniones masivas, donde sin lugar a dudas va a tener sus efectos negativos, estaremos muy pendientes, vamos a tener una reunión esta semana para dar a conocer qué medidas se harán para disminuir la cantidad de contagios en la ciudad de Gómez Palacio y Lerdo", anunció el funcionario estatal.

En su mensaje, González Romero pidió a la ciudadanía mantener las medidas preventivas a fin de evitar que los casos se incrementen, sobre todo ante la amenaza de una cuarta ola de contagios.

"No nos queremos ver afectados con una cuarta ola que se vive en Europa, no hemos vencido la pandemia y si no cooperamos toda la sociedad, nos va a volver a sorprender este virus que ha causado estragos no solamente en la salud sino en la economía, en la educación, y en toda la vida cotidiana de este país y del mundo, por lo tanto no bajar la guardia", insistió.