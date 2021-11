Sujeto pierde la vida rumbo al hospital en Gómez Palacio

Un hombre perdió la vida rumbo al hospital, las autoridades localizaron el vehículo en que lo transportaban detenido a la altura del fraccionamiento San Antonio de Gómez Palacio.

El fallecido fue identificado en el lugar de los hechos por sus familiares como Florentino Rodríguez Silos, de 87 años de edad, con domicilio en el municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Juan, de 62 años de edad, originario del poblado San José del Viñedo, se encontraba el cuidado de su padre y al estarlo nebulizando se percató de que le faltaba el aire, por lo que de inmediato con ayuda de otros familiares lo subieron a un vehículo Mazda 5 en color gris para trasladarlo hasta el hospital a fin de que recibiera atención médica especializada. Al estar circulando por el bulevar San Antonio de la colonia del mismo nombre se percataron de que ya no respiraba por lo que decidieron detenerse y solicitar auxilio a la línea de emergencia 911.

Hasta el lugar se dieron cita los elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana de Gómez Palacio así como los paramédicos de la Cruz Roja, mismos que al revisar los signos vitales de Florentino se percataron de que ya no contaba con vida decorando su muerte de manera oficial.

El área fue resguardada por los agentes preventivos quienes esperaron el arribo del gabinete de la Vicefiscalía Región Laguna, integrado por el agente investigador del Ministerio Público especializado en Delitos contra la Vida e Integridad Corporal, así como los elementos de la Policía Investigadora de Delitos y el personal de la unidad de Servicios Periciales.

Fue en el asiento trasero del automóvil donde las autoridades ubicaron el cadáver del hombre, mismo que a simple vista no presentaba huellas de violencia y al entrevistarse con los familiares estos les explicaron que desde hace meses Florentino se encontraba enfermo y que alrededor de las 21 horas, al estar no nebulizando, se percataron de quE no podía respirar por lo que decidieron trasladarlo hasta la Clínica San José de Gómez Palacio, sin embargo en el camino se percataron de que ya no respira.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor, con la que se determinará la causa formal del deceso, teniendo la autorizada como primera línea de investigación una muerte natural, y será en las próximas horas que el cuerpo sea entregado a su familia para la sepultura.

Los hechos

A detalle. *Juan, de 62 años, se encontraba al cuidado de su padre, de 87. Al estarlo nebulizando, se dio cuenta de que le faltaba el aire y de inmediato buscaron trasladarlo a un hospital. * Mientras circulaban por el bulevar San Antonio, se percataron de que el hombre ya no respiraba, por lo que solicitaron auxilio al 911. *Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y paramédicos de la Cruz Roja, encontrando al hombre sin signos vitales.