Patrulla de la DSPM de Torreón se pasa alto y choca con vehículo

Una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) no respetó un alto y se impacto contra un auto particular en el sector Centro de Torreón; testigos aseguran que el vehículo oficial intentó retirarse del lugar tras los hechos.

PERCANCE

El accidente se registró minutos después de las 7:00 de la mañana de ayer lunes en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Leandro Valle de Torreón.

Los primeros reportes indicaron que un automóvil sedán de la marca Chevrolet, color gris, con placas de Coahuila, se desplazaba con preferencia de oriente a poniente por la avenida Hidalgo.

La unidad fue impactada en el costado izquierdo por una camioneta Dodge RAM, color azul con blanco, con número de identificación 35297, la cual circulaba por la calle Leandro Valle y no respetó el alto.

Tras el primer contacto, el sedán dio un giro y terminó en sentido contrario a la circulación.

Testigos de los hechos indicaron que tras el contacto, la patrulla se retiró del lugar pero fue seguida por un motociclista y finalmente regresó al luego de algunos minutos.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender al chofer del vehículo particular, identificado como Sergio, el cual presentó algunos golpes que no requirieron hospitalización.

El afectado argumentó que la unidad oficial no llevaba la sirena prendida y al parecer tampoco se dirigía a un auxilio.

Algunos versiones indicaron que el elemento que tripulaba la unidad dormitó y fue lo que provocó el accidente.

Por parte de los agentes no se reportaron lesionados, aunque se negaron a proporcionar mayor información sobre lo sucedido.

El personal del departamento de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal se encargó de tomar conocimiento de los hechos.

Los conductores involucrados fueron presentados ante la autoridad competente y los vehículos enviados a un corralón de la ciudad para su resguardo.

Aparatosa colisión

