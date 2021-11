Las quejas de mujeres ante la CEDH aumentan un 50 % en Durango

Hasta en un 50 por ciento se incrementaron las quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Durango por parte de mujeres en contra de funcionarios públicos por deficiencias en su actuación y por abuso de autoridad, sobre todo de agentes del Ministerio Público, de elementos de las direcciones de Seguridad Pública y de la Policía Investigadora (PID).

Sarah de los Santos Llamas, segunda visitadora de la Comisión con sede en Gómez Palacio, informó que las denuncias se han presentado principalmente porque las víctimas han considerado violentados sus derechos humanos.

"En el caso de los agentes del Ministerio Público, el tema es por retardar o entorpecer la función de investigación porque se les niegan copias de las carpetas de investigación, porque no se les da acceso, porque no se les recibe, porque se les hace esperar, porque a pesar de que acuden una, dos y tres veces, no hay una respuesta o un avance en cuanto a la denuncia presentada", explicó la segunda visitadora.

En ese sentido, explicó que se les orienta para que acudan a presentar su queja ante la Comisión por dicho retraso por su falta de respuesta porque en muchas ocasiones es necesario para presentar su denuncia por violencia. En muchos casos se topan que no hay antecedentes, que no hay denuncia, precisamente por dichas acciones.

"Se han incrementado en un 50 por ciento de lo que normalmente la mujer acudía a presentar la queja con nosotros, las mujeres acudían a orientaciones pero no prestaban la queja por temor pero al final del día no se decidía a poner la queja, actualmente nosotros sí estamos recibiendo esas quejas", comentó De los Santos Llamas.

Asimismo, la segunda visitadora mencionó que las corporaciones policiacas siguen siendo las que encabezan la lista de quejas, así como los elementos de la PID y Policías Estatales, seguidos por los agentes del Ministerio Público, al menos en la segunda visitaduría, que atiende a 11 municipios de la región Laguna de Durango.

QUEJAS

Por otra parte, De los Santos informó que el año pasado se recibió una queja por violencia obstétrica, caso del que resultó una persona detenida.

"Fue una queja que pudo tener un final positivo pero sí se presentó con nosotros, sabemos que existen porque acuden a las orientaciones, pero a veces la mujer tiene miedo, no quiere continuar con el trámite de la denuncia, o bien ni siquiera presentar la queja", dijo.

Inconformidades

A detalle.

