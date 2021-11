Twenty One Pilots homenajea a Los Ángeles Azules

"Te extrañamos, México", escribió en su Twitter la agrupación estadounidense Twenty One Pilots, después de la presentación de rock, hip hop, electro (y hasta un poco de Los Ángeles Azules) con la que cerró el festival Corona Capital 2021.

Este fue el primer evento masivo en la Ciudad de México desde que comenzaron los cierres por la pandemia de COVID, en el 2020 fue cancelado como parte de las medidas para evitar contagios.

La primera noche del Corona Capital no se presentaron St. Vincent, Disclosure y The Kooks, lo cual decepcionó a miles de fans; sin embargo, en la última presentación del Corina Twenty One Pilots se encargó de hacer un cierre inolvidable.

La agrupación comenzó su concierto después de las 22:40 de la noche y arrancó con Stressed out, también con éxitos como Chlorine, Ride y Heathens. Tocaron Bounce man con ukulele y cerraron con Trees. Además, la banda se atrevió a tocar un poco de algunos temas 100 por ciento mexicanos. Por ejemplo Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules y el tema Bésame Mucho, los cuales fueron aplaudidos por fans.