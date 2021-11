Edén Muñoz niega fotos con sus fans para proteger a su bebé que padeció bronconeumonía

El líder de Calibre 50 decidió tomar sus redes sociales para aclarar algunas críticas que ha estado recibiendo por negar fotografías con fans.

Ver más: Yuridia y Calibre 50 se reúnen en el estudio de grabación

Fue a través de Instagram donde Edén Muñoz aclaró que no se ha tomado fotografías por temor a contagiarse de COVID-19 y llevar el virus a su casa, donde su bebé se encuentra enfermo actualmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ❦☽✰ (@chamonic3)

"De nueva cuenta, muy insistentemente, y recalcado, les digo que las fotos o el no tomarnos fotos no es por mala onda es porque le tengo miedo a contagiarme del Covid y llevar el COVID para mi casa, ahorita que mi niño está malo, ojalá y me entiendan", explicó.

Ver más: Beto Sierra, Calibre 50 y Santa Fe Klan se unen en tema

Hace una semana, el segundo hijo del vocalista permaneció hospitalizado por bronconeumonía, por lo que su familia ha extremado sus precauciones para evitar recaídas o algún otro virus.

"Ya el hecho de venir y trabajar sinceramente de todo corazón les digo, estoy poniendo todo mi esfuerzo, pero sí las fotos y de repente el contacto por el susto que pasamos, pues me da mucho temor, ojalá lo entiendan", agregó.