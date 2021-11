Carmen Salinas es como mi mamá... sé que los milagros existen: Itatí Cantoral

Itatí Cantoral se mostró sumamente conmovida cuando este lunes le preguntaron por Carmen Salinas, y es que dice, la actriz ha sido como una madre para ella.

"Ahora esta mujer que es como mi mamá, sé que los milagros existen y esperemos en Dios que se mejore, lo importante es que ella me demostró con su amor y su cariño, y a través de todo de su arte, sus películas y sus novelas, la gran capacidad que tiene de ser mujer", dijo durante la presentación de "Itatí, Moda con propósito", con la que utiliza frases como "Maldita lisiada" pero en playeras, bolsas, mochilas y demás.

Parte de sus ganancias de esta línea serán destinadas a la Fundación Origen, con para ayudar a mujeres en situaciones de violencia y pobreza.

Durante la presentación oficial, Itatí compartió cómo es que su amor por Salinas es tan fuerte.

"Cuando hace muchísimos años hicieron la adaptación de 'Aventurera' para teatro, que tengo el gusto de decir que la escribieron para mí, ella llegó, yo tenía como 19 años, llegó y me apoyó mi carrera artística y hasta hoy, me apoyó con mis hijos, ustedes la vieron en la primera comunión (de María Itatí), había pensado retrasar la rueda de prensa (considerando la salud de Carmen), pero pensé que si estuviese despierta ahorita me diría: tienes que hacerlo, porque si hay una mujer que me ha impulsado para ser lo que soy ahora, y lo que soy ahora como artista se lo debo a Carmen Salinas".

La tienda será virtual y sus productos, en los que aparece el rostro de Itatí como Soraya Montenegro con su icónica frase "Maldita lisiada", y frases como "Como amiga tengo defectos, pero como enemiga soy perfecta", son para Itatí la materialización de esos memes que han circulado por años en la web en algo que también tiene un propósito, como pedir un alto a la violencia, que dice, todas las mujeres han vivido.

En cuanto a la forma en la que se ha transformado la popular frase, en el que su personaje Soraya Montenegro insulta a Alicia, opinó.

"Fíjate que yo ni siquiera inventé la frase, y era para una villana de los 90, el público la hace suya, y le da otra connotación que le quita lo ofensivo, empecé a hacer campañas con Sabritas, y muchas empresas porque la frase se convirtió en un slogan".

En cuanto al contenido de la frase, dice, ella lo vio como una forma de acercarse a las personas y con las mismas personas que viven con discapacidad, que dice, les han pedido videos diciéndoles la icónica frase.

"(La frase) Se transformó a través del público y yo me transformé con eso porque tenía de dos, o enojarme con la situación o unirme, aliarme a la situación. Un lisiado puede ser de mente, que eso es peor, del espíritu, porque el cuerpo es el cuerpo. Qué más lisiado que el que esté lisiado de la mente".

Sus productos estarán disponibles en Itatitiendaoficial.com.