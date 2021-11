El 'Burro' Van Rankin recuerda su relación con hija de Carlos Salinas de Gortari

Es ampliamente conocido el círculo social en el que Jorge "El Burro" Van Rankin se desarrolló en su etapa de la adolescencia y juventud. Su amistad con los hijos de importantes figuras públicas dentro del mundo de la política y el espectáculo le dio acceso a experimentar no sólo las mieles de la fama, también del poder, que, por aquellos años, estaba muy bien concentrando en las dinastías políticas.

Tal es el caso de la familia de Carlos Salinas de Gortari, el hombre que gobernó México de 1988 a 1994 y que al llegar a vivir a la entonces Residencia Oficial de Los Pinos al asumir la Presidencia de la República, lo hizo de la mano de su esposa Cecilia Occelli y los tres hijos que procrearon juntos: Cecilia, Emiliano y Juan Cristóbal.

Gracias a que Jorge y Cecilia convivían en el mismo círculo de amigos, el entonces conductor de radio se hizo novio de la primogénita del entonces mandatario mexicano, más o menos a la mitad del sexenio, allá por 1991.

"Don Carlos cuando era presidente y yo empiezo a andar con Cecilia era la mitad del sexenio y dicen ‘este pinche mequetrefe’ y ella era su princesa. Así de ‘pinche interesado’, pero ‘El Calabozo’ era el número one", compartió "El Burro", quien actualmente tiene 58 años de edad. Incluso, contó que en varias ocasiones el presidente le rechazó el saludo en el tiempo que él iba a Los Pinos.

Sin embargo, cuando Salinas de Gortari dejó la presidencia en 1994 y se autoexilió en Irlanda, Jorge Van Rankin todavía duró dos años más con Cecilia, lo cual, motivó a que "Don Carlos", como lo llama el conductor, reculara en su comportamiento y hasta le ofreció una disculpa.

"Al final del sexenio matan a Colosio, matan a Ruiz Massieu, todos esos rollos de la política, se da cuenta que yo sigo con la hija cuando él ya estaba de exiliado en Irlanda y en Cuba, y un día hablamos él y yo cara a cara, cuando no me saludaba, me dijo ‘cómo estás, Jorge, le ofrezco una disculpa, porque al principió creí que sí había un interés ahí, pero veo que sigues aquí y entonces quiero que seamos amigos’. Le dije 'nada más le voy a decir una cosa señor, qué le iba a sacar yo a su hija siendo usted presidente, antes de que su hija entrara a un antro, entraba yo antes", recordó "El Burro" durante la entrevista en el programa Pinky Promise.

Jorge y Cecilia rompieron su noviazgo alrededor de 1996, mientras ella intentómantener un bajo perfil público, Jorge continuó en la industria del entretenimiento y siendo amigo de los hijos de Ernesto Zedillo, el hombre que gobernó México después de Carlos Salinas.