¿Quién era Leona?

Dulce María se quitó la máscara de Leona en ¿Quién es la máscara?, tras perder en las eliminatorias contra Carnívora, Perezoso, Gitana, Androide, Hueva y Apache.

La popular cantante, compositora y actriz, que se convirtiera en ícono juvenil gracias a la telenovela Rebelde, anoche terminó su rugido en esta emisión, pero, antes de quitarse la melena, fue descubierta por Juanpa Zurita, Mónica Huarte y Lorena Herrera, quien en este programa participó como investigadora invitada.

El séptimo programa de ¿Quién es la máscara? inició con el combate musical entre Carnívora (Que nadie sepa mi sufrir), Perezoso (Tutti Frutti) y Gitana (Como tu mujer). De este duelo, los investigadores salvaron a Perezoso, mientras que el público votó por Gitana, por lo que Carnívora quedó en riesgo de descubrir su identidad y se enfrentaría al personaje menos votado del siguiente grupo.

El segundo duelo musical estuvo conformado por Androide (Never enough), Hueva (Háblame de ti), Apache (Stay) y Leona (No querías lastimarme); de él salió bien librada Androide, pues los investigadores la salvaron; en tanto que Apache y Hueva fueron rescatados por el público; así fue como Leona quedó en peligro de quitarse la máscara.

¡Leona fue desenmascarada! Pero las espectaculares presentaciones que nos regaló a lo largo de la competencia quedarán para la posteridad ¿#QuiénEsLaMáscara?#LeonaEs pic.twitter.com/xsel806EOW — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) November 22, 2021