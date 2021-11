Atlas nos quitó el invicto, pero teníamos 7 bajas: Javier Aguirre sobre su rival en Cuartos

Javier Aguirre en vez de festejar la derrota, justificó que tanto Cruz Azul, América y sus Rayados, han sufrido mucho en el torneo, debido a lo apretado del calendario.

"Lo hablaba con Juan Reynoso, quizá Cruz Azul, nosotros y América sufrimos demasiado esta temporada, América lo maquilló muy bien con resultados, pero fue muy complicado. Cruz Azul no tuvo pretemporada, nosotros muchas ausencias... ".

Para este duelo, " teníamos dos bajas (César Montes y Stephan Medina) creo que cualquiera pudo ganar. El partido se abrió con un par de goles".

No piensa en un doblete, "de momento solo pienso en Atlas, no vamos más allá de esos 180 minutos. Nos quitó el invicto, aunque en ese momento teníamos siete bajas, y Atlas fue el mejor equipo defensivamente, lo hizo muy bien, están muy bien dirigidos, fueron segundos en liga, no hay más que esperar un rival durísimo".