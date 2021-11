María León habla de su colaboración con Rubén Albarrán en su nuevo sencillo Alquimia

En la historia de la ciencia, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte, eso lo sabe bien María León quien llevó todo este concepto a la música de la mano de Rubén Albarrán y La Bruja de Texcoco.

La exvocalista de Playa Limbo ha sorprendido en los últimos meses con impredecibles colaboraciones como Mudanza de hormiga, al lado de Gloria Trevi y Alquimia, que creó con ayuda del cantante de Café Tacvba y La Bruja.

El Siglo de Torreón y María León llevan una muy buena relación, motivo por el que de nueva cuenta la artista dio los detalles de dicha melodía y cómo planea cerrar el año, por medio de una entrevista exclusiva.

¿Cómo te sientes con la salida de este tema?

Estoy súper contenta. A lado de Rubén y La Bruja de Texcoco llega esta canción tan diferente a Mudanza de hormiga, pero con una energía muy mística y sumamente misteriosa.

¿De qué manera se da el contacto con Rubén y La Bruja?

Esta colaboración ha sido especial. Rubén y yo somos amigos desde hace muchos años, no sabía de él porque es un ser libre que no depende de las redes ni del teléfono. Le perdí la conexión, un día en pandemia lo soñé, soñé que estábamos con un caldero haciendo pócimas.

"Total, le mandé un correo y el mismo día en que se lo envié me contestó. Me dijo, 'Qué padre que me buscaste María', le comenté de mi sueño extraño y en conjunto, con la autora Marcela de la Garza le dimos vida a esta canción a la que también se unió La Bruja de Texcoco".

¿Cómo definirías esta melodía?

Es una canción que tiene una parte de mantra, como que te va llevando. Yo la escucho y me dan ganas de tomar mezcal. Alquimia revela una conexión mística con lo desconocido y con la alquimia del amor que para mi es la conexión de mente, espíritu, cuerpo y sexo.

¿Qué puedes platicar del video?

Les voy a contar algo que me pasó muy complicado. Fíjense que yo llevaba planeando ese video bastante tiempo y 24 horas antes de grabarlo en Tequila, Jalisco me llamó el director 2y me dijo, "No lo voy a hacer porque tengo COVID-19", y yo le expresé, 'Entiendo que primero está la salud, pero no me dejes plantada con el proyecto'.

"Al final le dije que estaba bien, que ya yo vería quién lo dirigía, pensando que él ya tenía todo listo como las locaciones, las cámaras y la verdad es que no tenía nada, es más él no había buscado maquillistas, así que bueno, logramos hacerlo porque hay mucha gente que me ayuda y me quiere y gracias a un trabajo en equipo pudimos realizar el clip en Las ruinas de Chimulco".

¿Crees en la brujería, los amarres?

Yo sí creo en la magia, más no en los amarres porque la mejor manera de amar es cuando la persona tiene la libertad de quedarse. Me parece que la magia es importante de retratar porque siempre ha estado en nuestras vidas, además la picardía del chamanismo es parte de nuestra cultura, simplemente lo vemos con esto de usar calzones rojos en Año nuevo para hallar el amor.

Mudanza de hormiga fue un éxito para ti y Gloria Trevi, ¿No es así?

Ha sido una colaboración hermosa. Apenas hace poco pude cantarla en vivo con ella en un concierto en Monterrey. Hay mucho cariño entre ambas, pero ya cuando esa conexión la recibe la gente a través de esta melodía, sin duda ya es otra onda.

Has estado muy activa en este año, ¿qué sigue?

Creo que este año nos ha convertido en alquimistas de la vida, así como los alquimistas transformaban el metal en oro, creo que a nosotros la pandemia nos ha dado la capacidad de transformar el dolor en empatía o el ocio de estar encerrados en un foco creativo. Entendimos lo efímera que es la vida y pudimos hacer cambios profesionales y espirituales.

"Alquimia será el título también de mi nuevo disco y de mi gira. Sigo muy activa. Voy a estar en los Premios Metro donde estoy nominada como Mejor actriz por un musical. Termino el año empezando ensayos en diciembre de mi tour y luego me iré con mi familia pasar la Navidad".

¿Torreón está entre tus planes para 2022?

Me falta regresar a Torreón. Estoy loca porque empiece la gira y con ello poder ir a la Comarca Lagunera donde siempre me han apoyado.