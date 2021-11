La Canaco denuncia 'tibieza' ante ola de robos en San Pedro

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) San Pedro, Avelardo Fernández Cavazos, denunció "tibieza" de las autoridades de seguridad del Estado y Municipio para detener la ola de robos que se registran en la ciudad.

Destacó que el 18 de noviembre a uno de los trabajadores de su negocio le robaron una motocicleta en una cancha deportiva que se localiza por la carretera a Tacubaya, y al acudir para que el joven lo pusiera al tanto de la situación decidió llamar a la Policía Municipal para hacer el reporte. Pasados 25 minutos y ya que la patrulla no llegó, optó por llamar al director Jorge Alberto Aguilar.

La respuesta del jefe policiaco fue que justamente en ese punto de reunión de jóvenes que acuden para realizar actividades físicas se tenía conocimiento de los constantes robos que se registraban, principalmente de motocicletas.

"Es increíble que me diga eso, que si saben perfectamente que ese es un punto rojo en el tema de los robos, además de que a ese lugar acuden jovencitas a hacer ejercicio y el riesgo que corren, no pongan vigilancia" reclamó.

Fernández Cavazos expresó que finalmente acudieron los policías y le tomaron algunos datos, que solo anotaron en el celular, pero al acudir a la Fiscalía del Estado se enfrentó a otra indiferencia, ya que después de más de cuatro horas de espera finalmente lo atendió una persona para tomarle su denuncia, pero la respuesta lo desilusionó, pues le dijeron que de las denuncias de robos a ese tipo de vehículo solo el uno por ciento se resolvía.

"En verdad no me sorprende tanto que me digan eso, pues para empezar te tienen horas esperando para hacer una denuncia, evidentemente falta personal y los que están no pueden o no quieren hacer su trabajo. Estaba una muchacha con su mamá, que iban por una denuncia de violación, y después de tantas horas en espera les salieron con que tenían que ir a Torreón para poner la denuncia. Si se compara con el problema que yo traía, pues no es nada con lo que ellas están padeciendo, porque traen a la señora con su hija de un lado a otro".

El entrevistado reprochó los "buenos" resultados que las autoridades de la Fiscalía presumen en cuanto a los bajos indicadores delictivos, los cuales dijo evidentemente son porque debido a todos los inconvenientes a los que se enfrentan las personas optan por no formalizar su denuncia, pues de entrada les significa perder un día de trabajo, por todas las horas que pasan para que se les atienda.

Consciente de que no tendría respuesta de las autoridades, optó por publicar en las páginas de Facebook para ofrecer recompensa a quien le dé información o le entregue el vehículo y la "cascada" de comentarios de personas que también han sido víctimas de robo no se hizo esperar, por lo que dijo hay un problema y no se está haciendo nada al respecto.