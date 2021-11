La Canacope de Durango asegura que el Buen Fin no ayudó a negocios chicos

El pequeño comercio no se benefició de las ventas del Buen Fin, por lo que vislumbran un cierre de año muy complicado.

"Nuestro sector no se vio favorecido, fueron ventas muy bajas, de un incremento de apenas el 10 por ciento", informó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), capítulo Durango, Martha Elba Valdez Pérez.

Ver más: Durango registra 44 contagios nuevos de COVID-19

Expuso que esto fue desalentador, ya que se esperaba una reactivación con esta estrategia comercial, pero las pequeñas empresas locales no tuvieron prácticamente ningún beneficio en la comercialización de sus productos. Esto pese a que por parte de la Canacope se pudo llevar a cabo un tianguis en la calle Patoni para facilitar la venta.

"Para nosotros sigue complicándose la situación, estamos esperando las fechas decembrinas, esperamos que ahora sí tengamos un buen resultado ya que esta venta es la mejor del año, esperemos que ahora sí se comporte así", manifestó.

Asimismo, expuso que se solicitará a la autoridad un permiso para que nuevamente puedan llevar a cabo un tianguis para exhibir sus mercancías, al que se le pueda dar mayor promoción.

Ver más: El DIF Durango aumenta los centros de rehabilitación

"Estamos viendo la manera en que se nos proporcione una fecha extraordinaria, en estas fechas es complicado para la autoridad darnos permisos pero estamos en espera de que se nos autorice un permiso para la realización de un tianguis con tiempo para poder publicitar este y que tenga una mayor difusión para que tenga un buen resultado", explicó.

Y es que la falta de circulante de efectivo es evidente por lo que la mayor parte de los ciudadanos no están haciendo compras de muchos de los productos que se ofrecen, siendo los más afectados los comerciantes de ropa y calzado, así como los que venden productos de belleza y las papelerías, que a pesar de que se reactivaron las clases presenciales, no lograron repuntar como se esperaba y siguen con bajas ventas. "La falta de circulante no es nada favorable ahorita para nosotros", concluyó.

Sin circulante

*No se percibe flujo de efectivo ya que la mayor parte de la ciudadanía no completa lo más básico con el ingreso que tiene.

*El pequeño comercio tuvo un incremento en las ventas de apenas un 10 por ciento, con lo que no lograron una recuperación luego de un año difícil.

*Esperan que con la temporada decembrina ahora sí logren recuperarse ya que la falta de circulante no ha sido favorable.