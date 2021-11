Proyecto de presa Tunal II, al 98 %: Comisión del Agua del Estado de Durango

El proyecto de la presa Tunal II está debidamente registrado en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, desde el año 2019, por lo que es susceptible de recibir recursos, aseguró el director de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), Jorge Armando Nevárez Montelongo.

"Tiene un número de registro y tiene ya su condición de ser proyecto viable, de ser sujeto de inversión pública. Este tipo de infraestructura, como todas las presas, siempre están en constante revisión y la autorización del proyecto, el proyecto está a un 95, 98 por ciento, lo único que falta es una última revisión y la autorización por parte de la Conagua, eso es lo que nos está faltando", explicó.

Recordó que el proyecto se realizó en tres años, en los que hubo constantes revisiones, "y ha seguido habiendo, como todo en este tipo de infraestructura, situaciones de carácter técnico que hay que estar modelando, hay que estar revisando mejores condiciones de funcionamiento de la infraestructura, simulaciones, etcétera y eso ha llevado todo este tiempo", dijo.

No obstante, enfatizó que este no es impedimento para que se le asignen recursos. "Tan es viable que se pudo registrar en la Unidad de Inversiones, no nos hubieran permitido registrar un proyecto que no es viable, se entiende, incluso en el proceso de construcción, hay todavía modificaciones al proyecto y eso es lo que está ocurriendo, pero veamos el caso de la Comarca Lagunera, allá es un proyecto que se empezó también registrándolo en la Unidad de Inversiones y paralelamente se iban haciendo los proyectos, entonces no es una condición que impida que se le puedan destinar recursos", enfatizó.

Y agregó que, en el momento que hubiera alguna disposición de recursos para esa obra, en tres meses se estaría en condiciones de contar con los permisos que faltan "y que ahorita se pararon precisamente esperando a ver si va a haber o no va a haber recursos".