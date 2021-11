Hombre muere arrollado por el tren en Gómez Palacio

Hombre muere arrollado por el tren en las vías que pasan a espaldas del fraccionamiento Los Álamos de Gómez Palacio; el fallecido se encuentra en calidad de no identificado.

El accidente sucedió alrededor de las 13:45 horas del domingo, cuando el operador de la máquina número 4506, que provenía del estado de Chihuahua con dirección a Torreón, observó a una persona recostada en las vías, por lo que de inmediato accionó en repetidas ocasiones el silbato, y al ver que no se movía trató de frenar, siéndole imposible, terminando por arrollarlo a su paso.

Al frenar el maquinista, identificado como Pablo Mauricio, de 53 años de edad, bajó para recorrer las vías y encontró el cadáver del hombre debajo del tren y una de sus extremidades cercenadas a un costado, por lo que de inmediato se comunicó a la línea de emergencias 911.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana de Gómez Palacio, los cuales confirmaron la muerte del hombre y acordonaron el área en espera del arribo del personal de la Vicefiscalía Región Laguna.

El agente investigador del Ministerio Público en compañía de los elementos de la Policía Investigadora de Delitos y el personal de la unidad de Servicios Periciales se hicieron presentes en el lugar del accidente.

Las autoridades localizaron el cadáver con una de las extremidades inferiores amputada, y ya que entre sus ropas no portaba alguna documentación que ayudara con su identificación, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en calidad de desconocido.

Se trata de un hombre de tez morena, estatura mediana, con cabello corto entrecano y barba y bigote entrecanos, el cual vestía camisa de color azul marino, pantalón de mezclilla color azul, cinto color naranja y zapatos color café. Se espera que en las próximas horas el cadáver sea reclamado por los familiares.

No identificado

