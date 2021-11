Guerreras caen con Tigres y pierden a su goleadora Alexia Villanueva por expulsión

Las Guerreras finalizaron con tres derrotas al hilo el Apertura 2021 de la Liga MX. Anoche sucumbieron 0-2 ante las bicampeonas y líderes Tigres UANL en el Estadio Corona.

Se quedaron en el sexto lugar de la clasificación general, por lo que en cuartos de final en su primera liguilla de la historia se medirán a las Rojinegras del Atlas, en el clásico rosa del Grupo Orlegi.

El juego tuvo pocas ocasiones en las áreas debido al planteamiento de ambos equipos, que buscaban controlar el balón y a partir de ahí generar llegadas de peligro en el arco enemigo.

Fueron las Guerreras quienes estremecieron las redes, cuando la "Paleta" Gómez la mandó guardar al minuto 8, pero el silbante regiomontano Jesús Alejandro Pérez señaló fuera de lugar, por indicación del asistente dos, el jalisciense Francisco Javier González.

Un par de minutos después, la zaguera Lourdes de León golpeó accidentalmente con su brazo en el rostro a su compañera santista Daniela Delgado, a quien medio noqueó. La seleccionada nacional juvenil Sub-20 regresó a la cancha, pero tuvo que abandonarla al no sentirse bien, por lo que fue trasladada a un nosocomio, consciente, para que le practicaran exámenes por el protocolo de conmoción.

Andrea Hurtado sustituyó a Delgado Félix, aunque en el complemento salió también de cambio cuando las albiverdes se encontraban en desventaja en el marcador y con un elemento menos en la cancha.

La pelota se mantenía en la media cancha, sin que ninguno de los equipos pudiera imponer condiciones. Al 34' Cinthya Peraza sacó un zurdazo desde fuera del área, que se estrelló en el larguero.

Casi en la última jugada del primer tiempo, Estela Gómez sacó un servicio a segundo poste para la llegada de Alexxandra Ramírez, que remató de cabeza, pero no contaba con la reacción felina de Cecilia Santiago, que atajó y mandó a córner.

Para el complemento, los equipos salieron de la misma manera, pero sin modificaciones. Las visitantes, aprovecharon una jugada a balón parado al 53' y un rebote en un mal rechace defensivo de las verdiblancas, para marcar el único gol del encuentro, a través de Lizbeth Ovalle

Las laguneras buscaron reaccionar de inmediato, cuando la capitana Peraza tomó el esférico ingresando al área, pero la pelota, que iba cruzada, fue detenida por Santiago, que tuvo que salir de cambio por un golpe en el rostro.

El golpe fue de la goleadora santista Alexia Villanueva, quien al tratar de evitar el choque quiso saltar por encima de la arquera visitante, pero Cecilia se incorporó y se suscitó el encontronazo, por lo que el silbante expulsó a la artillera local al 58'.

Cuando corría el minuto 76, Ovalle pudo aumentar la ventaja para las universitarias, pero al jalar del gatillo la pelota se fue muy cruzada. Cinco minutos después, la arquera suplente, Solís, realizó impresionante atajada en el cobro de un tiro libre de Nancy Quiñones, que después pegó en el travesaño.

Pero las bicampeonas del circuito rosa siguieron atacando y al 82' sentenciaron el marcador, tras el desborde por izquierda de Ovalle, que mandó centro al corazón del área, que encontró a Stephany Mayor, que marcó su gol 13 de la campaña regular.

La "Paleta" Gómez pudo descontar en la recta final, pero voló la de gajos cuando había quedado a la deriva, tras un débil rechace de la zaga neoleonesa. Ya no hubo tiempo para más y así llegó a su fin el partido y el torneo en su fase regular.

CAMPOS ESTÁ SATISFECHO

Pese a la derrota, el técnico Jorge Campos Valadez se mostró tranquilo de cara a la liguilla, que se jugará en 10 días más, debido a la fecha FIFA.

Confesó que contra Pachuca y Querétaro dejaron de hacer muchas cosas y sus pupilas no fueron intensas sin el balón como lo hicieron en la campaña, aunque del choque de anoche expresó: "Con Tigres no lo veo tan malo, a pesar del resultado del cual no estamos contentos, sí estamos satisfechos con el rendimiento que se tuvo".

Dijo que con tres derrotas al hilo en el cierre del torneo, no significa que echen por la borda lo bien que se ha trabajado durante la campaña.

"La liguilla era nuestro primer objetivo; pareciera que vamos en picada, pero estamos con confianza porque se le jugó al tú por tú al campeón, jugándole a un invicto, tuvimos dos postes y se hizo un buen partido; estamos tranquilos porque entraremos en buena forma, a pesar de los resultados".

30 PUNTOS sumaron las Guerreras en el sexto lugar, mientras que Tigres acabó en primer puesto con 47 unidades.