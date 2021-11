Auto embiste contra desfile navideño y deja más de 20 heridos en Wisconsin, EUA

Phillips y el alcalde de la ciudad, Shawn Reilly, comparecieron brevemente ante los medios de comunicación para confirmar el número de heridos, así como que se está buscando a un sospechoso, y aseguraron que ya no hay más amenazas y la zona en la que se produjo el suceso está asegurada.

El jefe de policía contó por otra parte que se ha recuperado el vehículo con el que se perpetró este ataque, un todoterreno rojo.

Ni el alcalde ni el jefe de policía quisieron dar más detalles de este "caótico y trágico incidente", como lo definió Phillips, que se produjo a las 16:39 hora local (22:39 GMT), cuando el citado vehículo se abalanzó contra los participantes en este desfile con el que la localidad abría la temporada de fiestas.

Ambos responsables convocaron a los medios para una nueva conferencia de prensa a las 19.30 hora local, para dar más detalles de lo ocurrido.

Varios vídeos publicados en redes sociales muestran el coche dirigiéndose a toda velocidad hacia donde se celebraba el desfile.

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz