BTS, Olivia Rodrigo y más estrellas llegan a la alfombra roja de los American Music Awards 2021

Los American Music Awards 2021 recibirán a grandes estrellas en su escenario con grandes presentaciones en donde además reconocerán a lo mejor de la música. En una edición celebrada en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Como en todos los premios no puede faltar el glamour de la alfombra roja, y las celebridades invitadas a los AMA'S no son la excepción, uno de lo los más esperados de la noche son los surcoreanos BTS, quienes se espera interpreten My Universe, su tema junto a Coldplay.

Los chicos de BTS Jungkook, Kim Tae Hyung, Jimin, Jin, Suga, RM y J-Hope, llegaron utilizando unos trajes en color negro y gris con una silueta moderna con el pantalón con pierna ancha.

Otra que sorprendió es uno de los grandes debuts del año, la cantante Olivia Rodrigo quien es una de las favoritas de la noche, la estrella de High School Musical: la serie, ha colocado en 2021 dos temas en el primer lugar de Billboard: "Good 4 u" y "Drivers License", además de otros hits como "Deja Vu" y "Brutal". Su look inspirado en el morado de la portada de su álbum "Sour", es en una tela brillante transparente con pronunciado escote y plumas en el volante.

Una que definitivamente llamó la atención es Cardi B, quien usó una mascara en tonos dorados y un vestido negro, acompañado de un velo negro generando misticismo.

Otras estrellas que se pudieron ver son la banda italiana Måneskin, la cantante Chloe y Jojo. Además de que la presencia latina a cargo de Becky G, Bad Bunny y Kali Uchis.