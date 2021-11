Lizzo cumple su sueño de fan y conoce a BTS en concierto de Harry Styles

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la intérprete de Truth Hurts compartió su fotografía junto a las estrellas de Kpop.

Por su parte, en las redes de BTS también presumieron su encuentro con Lizzo.

No es la primera vez que Lizzo muestra su fanatismo por la banda surcoreana, hace algunos meses durante la presentación de su sencillo "Rumors" en el Live Lounge, Lizzo presentó un cover de "Butter". La cantante ha manifestado que ama la música de la banda al considerarla positiva, señalando que ese tipo de canciones el encantan. Además, durante la presentación utilizó un top con la palabra VMIN, misma que usan Jimin y V para celebrar su gran amistad.

BTS se ha caracterizado por sus colaboraciones con artistas de diferentes géneros como Halsey, Nicki Minaj y Coldplay, por lo que una colaboración con Lizzo no queda descartada.

Por otro lado, en un video publicado en Twitter se puede ver como los integrantes de BTS disfrutan del concierto de Harry Styles.

Enjoy this short clip of me & V screaming “YOU DONT KNOW YOU’RE BEAUTIFUL” pic.twitter.com/9LJATMLr1H