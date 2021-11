Sin Fortaseg se deja a municipios en estado vulnerable ante inseguridad, señala diputado Shamir Fernández

Dado el rechazo mayoritario en la Cámara de Diputados al fondo para equipamiento de seguridad, hay temor de que se deje a los municipios en estado vulnerable. Shamir Fernández Hernández, diputado federal por el distrito 6 de Coahuila, dijo que hubo acuerdos en la comisión de Seguridad pero luego se mayoriteó en el pleno, por lo que consideró que prevalece el autoritarismo.

Explicó que se solicitó que se aplicara, en el presupuesto para 2022, el programa de Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) en los municipios que lo tuvieron en algún momento. Tras una larga discusión, estuvieron los diferentes grupos parlamentarios de acuerdo, esto durante la reunión de la comisión de Seguridad Ciudadana, sin embargo, ya en el pleno, cambiaron de postura y ya no lo vieron adecuado.

Señaló que, en el presupuesto alternativo, se solicitaron 10 mil millones de pesos, que sería una cifra mínima contra el presupuesto de más de 7 billones de pesos, más aún, en términos de cómo se ha agravado la inseguridad en el plano nacional, donde la primer Policía respondiente, en delitos de alto impacto y fuero común, es la municipal, que requiere ser reforzada mediante este fondo.

"Que le cambien del nombre, que se organicen a través de la Secretaría, pero que estén etiquetados los recursos para que tengamos más equipamiento a través de patrullas, chalecos, armamento, y que también, en ese mismo fondo, se estableciera, como está el Fortaseg, el área de prevención del delito, que es un tema muy importante, nos sale más barato prevenir que reparar", expresó.

Indicó que cerca de 150 reservas en el presupuesto fueron relativas a ese tema, pues se estableció, de muchas maneras, que las 300 policías municipales del país tuvieran la forma de que los elementos pudieran contar con la seguridad y confianza para enfrentar a la delincuencia organizada con equipamiento y armamento adecuado.

"Desaparece el Fortaseg, nosotros lo queríamos etiquetar de forma específica para que ese recurso fuera directamente a equipamiento y que no se interprete por los municipios, que lo que vivimos hace más de una década no se vuelva a vivir", expuso, "ahorita no hay una cantidad definida, clara, en el tema de seguridad".

Refirió que la discusión se dio entre quienes estaban a favor de este fondo (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), contra quienes mayoritearon finalmente sin mayor acuerdo (Morena, PT, PVEM). El presupuesto de Egresos para 2022 tuvo 1,994 reservas, la mayor cantidad en la historia, y es la única ocasión en que ninguna fue aprobada, todas fueron rechazadas.

"No hay acuerdos, no hay consensos, no hay diálogo, no estamos solicitando que cambien el presupuesto totalmente, era menos del 3 por ciento, y que las obras grandes, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, o Dos Bocas, que les bajáramos un 20 por ciento y lo destináramos a un programa de seguro de desempleo, uno de empleo temporal, que se reactiven las estancias infantiles, a que se reactivaran los apoyos al campo, y ahí venía también el Fortaseg", dijo Fernández.