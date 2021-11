Torreón registra hoy la cifra más alta de hospitalizados por COVID en lo que va de noviembre

Porque no lees un poco a acerca del tema antes de opinar tonterías, se ha dicho hasta el cansancio que la vacuna no evita que te contagies,lo que evita es que si te contagias,la probabilidad de mueras es baja,esto dependerá de varios factores,edad,si tienes diabetes,eres hipertenso,el nivel de tu sistema inmunológico por mencionar de los principales,por eso es que ya no hay tantos fallecimientos como antes de que hubiera vacuna,

aladin

Hoy, 3:34 pm

publicado por: aladin

Claro que a todas las personas "que si somos responsables si nos preocupa", pero que me dises ZIGLO, de los gobernantes mediocres, tanto estatales y municipales que siguen autorice y autorice eventos masivos a merced del mejor postor?, a esos pregúntales si les preocupa algo?, claro que no, y ahora súmale a toda esa gente ignorante y carente de sentido común que siguen como si nada, como si no hubiera pandemia, acudiendo a todos lados como sin nada y de manera irresponsable sin las medidas necesarias.... Ahora yo le pregunto al ZIGLO, ¿ Tu que opinión me das de manera imparcial?, fuera de que te paguen por algo o le vayas a un partido político... Claro que NUNCA responderías de manera ética una respuesta, "querido defensor de la comunidad" jajajajaja

