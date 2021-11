Derribando mitos sobre el climaterio y la menopausia

A lo largo de la vida, los seres humanos sufren cambios corporales muy marcados, el ejemplo perfecto es el paso de la pubertad a la adolescencia. Llegada cierta edad, el cuerpo comienza a tener un deterioro natural y al haberse incrementado la expectativa de vida, los cambios se mantienen durante la etapa adulta.

En el cuerpo de las mujeres, durante estos cambios comienza a perderse la capacidad reproductiva por lo que el climatérico y la menopausia, fungen como las etapas transitorias hacia una nueva parte de la vida.

Lamentablemente, se le ha dado una connotación negativa a estas etapas, provocando que las mujeres pierdan la oportunidad de conocerse mejor y disfruten de las ventajas que suponen el climaterio y la menopausia.

“Después de la edad media en la etapa de adulto, que comienza después de los 35 o 40 años, comienza el desgaste natural del cuerpo, se tiene una pérdida de la producción celular y de algunas hormonas, entonces inicia una decadencia”, explicó la Sexóloga y Terapeuta Laura Cueva.

Sin embargo, esto no significa que es el final de nada “solo se está perdiendo la capacidad de reproducirse para las mujeres. Cada cuerpo es diferente y vendrán cambios físicos, pero también los habrá psicoemocionales y es aquí donde debemos prestar atención”.

“Se trata de una etapa de transición maravillosa, que te permite muchísima claridad en el pensamiento, justamente porque la progesterona se va terminando, lo que permite a las mujeres tener una etapa llena de plenitud. Entrar en estos cambios te brinda una gran oportunidad de autoconocimiento, de encontrar un nuevo sentido a la vida”.

Al bajar la progesterona, se quita el velo de la maternidad “esta hormona te permite acunar a un bebé en el vientre, pero al irla perdiendo, tienes la oportunidad de girar la mirada hacia ti misma, de saber qué es lo que yo quiero y lo que yo necesito, vuelves a aprender qué es lo que quieres. Obviamente no se trata de descuidar a tu familia, pero ellos son más grandes, necesitan menos cuidados y es tiempo de volver a atenderte a ti misma.

¿QUÉ ES EL CLIMATERIO?

Con la baja producción de estrógeno y progesterona, se va notando que hay deterioro de otras hormonas, como la elastina o el cortisol. También hay un impacto en el metabolismo. Además la melanina sufre una reducción, por lo que los problemas de insomnio se hacen presentes.

“El climaterio es precisamente la etapa previa a la menopausia, que dura alrededor de 5 años, entre los 45 y los 5, dependiendo del estilo de vida. Es una llamada de atención para decirte que tu cuerpo está por sufrir cambios importantes, quizás sea hasta complicado para tu salud física, entonces es momento de cambiar los hábitos, cuidando la alimentación y adaptando el tipo de ejercicio que se requiere a esta edad”.

¿QUÉ ES LA MENOPAUSIA?

En el climaterio hay un desajuste hormonal, entonces hay cambios en el ciclo menstrual. La menopausia se diagnostica después de un año de ausencia de menstruación, esto acompañado de otros síntomas.

“Esta solo es una etapa transitoria de un año en donde pierdes la regla, a partir de ahí desaparece la capacidad de reproducción, pero esto no significa deterioro en general, no significa que se acabo la vida o que el cuerpo ya no sirve.