IMSS aclara resultados de investigación sobre presunta falsificación de recetas

Hasta el día de ayer, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó sobre los resultados de una investigación sobre la supuesta falsificación, en 2019, de 60 mil recetas en el Hospital General de Zona (HGZ) número 16 en Torreón, lo que representaría un quebranto de 300 millones de pesos.

Mediante un comunicado, el IMSS aclaró que en su momento, la dirección jurídica del instituto presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ya fue derivada a la Delegación Coahuila de la FGR para la continuidad de la carpeta de investigación.

Señalan que no existe quebranto al Seguro Social por el surtimiento de medicamento bajo control del sistema de seguridad en la farmacia y se advirtió que los recetarios no son apócrifos y que solamente existió una deficiencia en la calidad tipográfica del documento, por lo cual, se espera que el Ministerio Público determine el no ejercicio de la acción penal.

El IMSS además señaló que se realizaron dos investigaciones laborales: el resultado de la primera fue la sanción a dos trabajadores por error en la duplicidad de los folios. En la segunda investigación se rescindió a un jefe de departamento por falta de supervisión en la calidad de los recetarios recibidos por parte del proveedor contratado.

En cuanto al robo de sábanas, almohadas y material de limpieza, señalan que hay una serie de controles para evitar la sustracción de los artículos y aclaran que existe disposición y apertura para emprender alguna investigación en caso de que se presentara alguna evidencia contraria.