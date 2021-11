Ciudadanos se quejan de negocios que invaden aceras en Matamoros

Ciudadanos de Matamoros manifestaron su molestia debido a que algunos negocios tienen totalmente invadida la banqueta.

Expresaron que la mercancía que tienen en exhibición no solo obstruye el paso a los transeúntes, sino también a los automovilistas y sus acompañantes, ya que al estacionarse no se pueden abrir las puertas, por lo que hay dificultad al subir o bajar de los vehículos.

Los quejosos manifestaron que, pese a que es evidente la irregularidad, ni el personal de Plazas y Mercados ni el de Tránsito y Vialidad (por la obstrucción a los conductores) han hecho algo al respecto.

Son establecimientos que se encuentran en las avenidas Cuauhtémoc y Carranza, por la calle Francisco Alatorre, las cuales se encuentran alrededor del mercando municipal Miguel Hidalgo.

"Espérese a que empiecen a sacar las mesas de los otros negocios, por la temporada de Navidad, porque no nomás se ponen los dueños de las tiendas que hay aquí, también llegan a ponerse los ambulantes y menos se va a poder pasar y ni modo que no se den cuenta los de la presidencia, si por aquí pasan, pero se hacen que no ven, no hacen nada, no hay quien regule eso", dijo un señor.

Reprocharon el descontrol que se tiene, no solo con los vendedores ambulantes, sino con algunos comerciantes establecidos, como el caso de esos negocios donde "tapizan" el exterior de los establecimientos con los exhibidores conocidos como "rejas de alambre", llenos de ropa, principalmente.

"Como ya se van, ya no les interesa nada, nomás con que paguen por el espacio pa que los dejen ponerse. Andan sacando dinero de donde sea", agregó otra de las personas, que por obvias razones pidió no revelar su identidad.

