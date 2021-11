Exhorta Zermeño a no bajar la guardia

Pese a que han aumentado las hospitalizaciones y casos activos por el COVID-19 en La Laguna, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, firmó que la sociedad avanza hacia la reactivación total de todos sus giros.

Señaló que no por ello se debe bajar la guardia, aunque se cuenta con la información suficiente para seguir realizando la actividad diaria con los cuidados sanitarios, lo que evita mayores consecuencias en materia de salud pública y como se tuvieron meses atrás.

"Lo hemos dicho, esto no ha terminado, sigue, siguen las vacunaciones, que la gente se vacune, que nos sigamos cuidando, que sigamos manteniendo todos los cuidados que la gente ya sabe. Afortunadamente si tú vas a cualquier oficina, negocio, espectáculo, lo que sea, siempre está la gente ahí afuera y no te permiten entrar si no traes cubrebocas, o sea, ya sabemos cómo comportarnos, entonces mientras esto no termine pues hay que mantener los cuidados", declaró.

Negó además que se estén relajando medidas en los ámbitos que corresponden a la función pública gracias a que se mantienen los operativos de inspección y verificación de parte del Municipio de Torreón y de Gobierno de Coahuila, especialmente en temas de aforos, protocolos y medidas elementales de higiene en cada establecimiento, desde el más pequeño hasta los de capacidad masiva.

En ese tema precisó que sigue operando el Operativo Cero Tolerancia en toda la región, el cual ha ejecutado alrededor de 70 clausuras en establecimientos que incurren en omisiones de protocolos, especialmente ingresando una cantidad mayor de clientes y usuarios a la aprobada por el Subcomité de Salud en La Laguna.

Reactivación

