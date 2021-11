Taxistas afectados por fraude no han podido regularizarse

No existe expediente alguno en la Subsecretaría de Transporte de los 36 taxistas afiliados a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) que fueron víctimas de fraude por el entonces titular Raúl "N", por lo que han sido víctimas de infracciones al no contar con los pagos de sus refrendos necesarios para circular, anunció el actual subdirector, Roberto Handam.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Durango dio a conocer la orden de aprehensión que se giró en contra de Raúl "N", actual subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, por el delito de ejercicio abusivo de funciones. El aún funcionario del estado ya se presentó a declarar a fin de conciliar con los afectados, sin embargo el caso seguirá su curso. Se trata de trabajadores del volante de los municipios de Gómez Palacio, Mapimí y Tlahualilo.

"Solicitaron concesiones para prestar el servicio público de taxi, el entonces subdirector de Transporte le solicitó a cada uno un pago de 25 mil pesos por un juego de láminas, trámite que tiene un costo de 11 mil 500 pesos en ventanilla", explicó recientemente Héctor García Rodríguez, fiscal especial.

En su visita a la región, el gobernador José Rosas Aispuro informó que Raúl "N" solicitó un permiso para ausentarse y atender sus cuestiones legales.

Dado que no fue reportado el pago de los afectados el trámite no se efectuó, por lo tanto, los trabajadores del volante afectados aún laboran sin haber refrendado sus láminas ni sus refrendos.

"Ellos han acudido a las oficinas de Transporte a preguntar sobre su situación y desgraciadamente no tenemos ningún expediente, ninguna concesión dada por el Estado. Ahí no se le puede hacer movimientos, ellos quieren hacer pagos de refrendos y cambio de vehículos pero al no haber papelería ahí, no podemos proceder", explicó el subdirector de Transporte.