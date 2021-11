Contar la vida de cada persona y más si se trata de alguien con fama es muy complicado; en el caso de Miguel Bosé era necesario ya que él quería desahogarse desde hace tiempo, pero hasta hoy en día lo consideró prudente.

"Las cosas llegan y suceden cuando están maduras; uno no busca el momento, el momento suele buscarlo a uno, entonces cuando me fui de España para vivir a Panamá, el segundo año de estar allá surgieron conversaciones con un amigo colombiano, Juan Esteban Constain, así surgió la idea de entrar en este mundo", el cantante se refiere a la realización de su libro autobiográfico bautizado como El hijo del Capitán Trueno, el cual ya se encuentra a la venta en formato físico o digital.

El intérprete de Amante bandido ofreció un encuentro virtual con varios medios nacionales e internacionales, en donde estuvo presente El Siglo de Torreón

Ahí, Bosé dio los detalles de su publicación y entre lo primero que explicó fue que, "su escritura es muy hablada" porque él busca sentir que está platicando, como si fuera en persona, con cada uno de los lectores que repase El hijo del Capitán Trueno.

"Escribimos mis anécdotas tal y como las cuento. La escritura es muy hablada, surgió la necesidad de abarcar y entrar en esta parte de mi vida que lleva hasta los 21 años, que es la zona más inédita de mi vida, no hay hemeroteca porque en aquella época los importantes eran Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé (Sus padres), y los hijos, como yo no interesaban".

El artista manifestó que en su libro narra la vida de "Miguelito", "Miguelon" (Como le llamaban de niño y joven) antes que se volviera Miguel Bosé. Añadió que tuvo que "tirar del hilo" para poder revivir esos primeros pasajes de su vida.

"Para recordar hay que estar dispuesto a revivir aquellas cosas, tirar del hilo para que salgan completas y sobre todo reconciliarse, más que olvidarlas y pedirles perdón. Ese es el gran ejercicio que tuve que hacer".

En la charla vía "streaming, Miguel reconoció en ese sentido que lloró "bastante" a la hora de escribir sus memorias.

"No lloré mucho, lloré bastante. Los episodios más dolorosos que tuve que revivir fueron los relacionados con los personajes que fueron muy importantes en mi vida y que fueron anónimos como la 'Tata' Remedios (Quien cuidaba de Miguel y sus hermanos) que fue alguien muy importante en mi vida".

Reconoció el cantante que el haber realizado este libro le permitió encontrar una paz que hace mucho tiempo no sentía.

"Si tuviera que poner una palabra al proceso de realización de este libro de memorias diría que es pacificador, ha encajado muchas piezas, ha hecho posible entender lo que sucedió y cómo sucedió, entender que lo que sucedió tenía que suceder para que luego en el tiempo las cosas tuviesen sentido".

Miguel mencionó que durante un año preparó su libro y para ello, se alejó de la música o de cualquier otra distracción.

"No hubo nada más. Trabajamos de ocho a 14 horas diarias en un año. Estuvimos concentrados en este proyecto. Cuando escribo no hay música jamás, ni en las letras de canciones. No hay nada. Hay que crear un lienzo en blanco y trazo a trazo empezar a dibujar la historia".

Miguel Bosé despejó las dudas en torno al título de su biografía. La llamó El hijo del Capitán Trueno en referencia al personaje español de los comics de ese nombre que debutó en 1956 (Año en el que Bosé nació) y además es también el título de una rola homónima que habla del vinculo entre el interprete y su padre.

"En esta biografía la parte más inédita la más desconocida era la relación que tuve con mi padre conviene escuchar la letra de esa canción porque es complementaria del contenido de este libro", dijo y añadió que pese que tuvo una relación complicada con su progenitor hoy en día las heridas han sanado.

"Cuando uno está creciendo como hijo, las cosas que no le gustan a uno de sus padres son puertas que vas cerrando según vas haciendo camino (Refiriéndose a sus papás), cuando llega el momento de ser padre, esas cosas que querías desechar, ya están desechadas, no aparecen. Aparecen el padre y la madre que a ti te hubiera gustado tener".

Bosé aclaró que él ha tratado de ser con sus hijos Diego, Tadeo, Ivo y Telmo un padre cariñoso y entregado.

"Con mis hijos soy todo lo cariñoso que mis padres no fueron. Mis padres no eran mucho de abrazar, estaban ausentes, yo estoy muy presente, soy muy cariñoso, hasta el empalago".