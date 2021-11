Preocupa aumento de suicidios en Durango

El gobierno está obligado a generar las políticas públicas para la prevención del suicidio, pero es un tema que conlleva una responsabilidad de todos.

Al ser cuestionado sobre la problemática del suicidio en la que el estado de Durango ya registra 154 casos, superando los 153 que hubo en 2019, el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres, enfatizó que se hacen campañas a través de las cuales se le dice a la población qué hacer si ven a alguien con signos de depresión. "La atención del gobierno está y la vamos a seguir fortaleciendo", indicó.

Pero enfatizó que sin acciones conjuntas no se podrá avanzar. "En esto si solo participa el gobierno y no participa la sociedad, no participan las familias, es muy difícil que podamos avanzar en esto", externó.

Por lo que dijo que se seguirán haciendo esfuerzos entre instituciones, "la propia mesa estatal de seguridad para la construcción de la paz, ahí analizamos permanentemente este tipo de políticas".

Agregó que como gobernador le preocupa genera mejores esquemas de políticas públicas, "y desde luego me preocupa como persona y como padre de familia", agregó.

SOLICITE APOYO

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún; sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 8711751000, donde hay personal capacitado para responder.