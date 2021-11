Britney Spears se lanza contra Christina Aguilera por no apoyarla

Britney Spears cuestiona el silencio de Christina Aguilera, quien se niega a hablar del caso #FreeBritney frente a medios de comunicación.

Spears posteó en sus historias de Instagram un video donde reporteros cuestionan a Aguilera si ha estado en comunicación con la Princesa del pop. Luego de la pregunta, un acompañante de Aguilera dice a los medios "No, no vamos a hacer esto hoy. Gracias", a lo que Aguilera sólo responde "No puedo, pero estoy feliz por ella".

La reacción de Xtina, como también se le conoce, no gustó en lo absoluto a Britney.

"Amo y adoro a todos los que me han apoyado… ¡pero rehusarse a hablar cuando sabes la verdad es el equivalente a mentir!", escribió Spears en una historia de Instagram.

La cantante de "Toxic" cuestionó por qué a la gente le cuesta trabajo hablar del sistema "corrupto" y "abusivo" bajo el que ella estuvo durante 13 años.

"A todos aquellos que me apoyan y hablaron, gracias… ¡sí, yo importo!", concluyó la cantante.

En una siguiente historia, a modo de comparación, Spears subió un video en el que Lady Gaga declara que Spears se ha vuelto toda una inspiración para las mujeres y que espera que, después de su caso, el trato a la cantantes en la industria musical mejore. "La forma en la que ella (Spears) fue tratada estuvo mal", dijo Gaga.

Britney Spears agradeció a Gaga por "genuinamente tomarse un tiempo para decir algo lindo" y afirmó que su mensaje la hizo llorar.