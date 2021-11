Corte del boricua Arroyo ante el mexicano 'Rey' Martínez, termina con un No Contest

El campeón mundial Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), el mexicano Julio César “Rey” Martínez, mantuvo su título con un gris combate sin decisión (No Contest) frente al retador obligatorio, el puertorriqueño McWilliams Arroyo, en la Arena SNHU, de Manchester, New Hampshire, Estados Unidos.

El combate inició como un manjar para los espectadores, porque en el mismo primer round, ambos peleadores visitaron la lona.

Y es que Arroyo sorprendió a Martínez en solo el primer round, y lo mandó a la lona con un perfecto gancho de izquierda. El mexicano trató de sostenerse contra las cuerdas, pero no pudo, y el referee le hizo el conteo de protección.

Fue entonces cuando el boricua se lanzó con todo en busca de completar la sorpresa, pero Martínez, en medio de la tormenta, recuperó un poco el terreno con otro gancho de izquierda al mentón que lo mandó a la superficie.

En el segundo rollo, se produjo un choque de cabezas, que provocó un peligroso corte bajo la ceja derecha, que dejo mal al caribeño y eso fue aprovechado por el mexicano para someterlo y mandarlo a la lona con otro gancho de izquierda al mentón.

Pero desde que se fue a su esquina, Arroyo no tenía intenciones de seguir. Se lo dejó saber a su equipo, y éstos le pidieron al tercero sobre la superficie, Johnny Callas, llamar al médico del ring. Éste revisó a McWilliams, quien alegó que no podía seguir por el cabezazo y después de unos minutos de espera, la Comisión local decidió dar por terminado el combate y ordenando el No Contest.

Los jueces Dave DeJonge (20-17), Glenn Feldman (19-18) y Martha Tremblay (19-18), tenían arriba al púgil azteca.

Así que Martínez siguió como Campeón Mundial Mosca del CMB, manteniendo su palmarés en 18-1, con 14 KO's, lo mismo que McWilliams con su récord de 21-4, 16 nocauts.

Martínez buscaba la cuarta defensa de su cetro, que ganó en diciembre del 2019, al noquear en nueve rounds al ahora excampeón mundial Cristofer Rosales, de Nicaragua.