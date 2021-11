Alesso presenta Somebody To Use

Ayer, el productor nominado al Grammy, Alesso, estrenó su nuevo sencillo, Somebody To Use. La canción llega con un mix listo para los clubs también.

En un glorioso momento en el que los ritmos se unen, la rola prueba una vez más el talento de Alesso al mezclar sus melodías pegajosas con una emocionante base pop con música dance que empuja las barreras. Construida con sintetizadores relucientes y ritmos magníficamente en cascada, la pista avanza con una energía imparable combinada con voces aterciopeladas. El resultado: un himno a que invita tanto a la rendición total como a la catarsis pura. Ya familiar para los fanáticos, Alesso ha provocado e interpretado el muy esperado Somebody to Use en sus sets durante los últimos dos años.