La IBERO se suma al “Race to Zero”

La Universidad Iberoamericana se sumó a la campañaa global “Race to Zero”, iniciativa de la Asociación Ambiental de Universidades (EAUC) de Reino Unido y Second Nature, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con lo cual refrenda su compromiso con la construcción de un futuro ambientalmente sustentable y socialmente justo.

Así lo anunció la vicerrectora académica de la IBERO, Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle, quien además informó que la Universidad se comprometió con la meta de ser una institución con cero emisiones de carbono para el aсo 2040.

“A las universidades nos corresponde asumir este desafío de forma responsable y comprometida, aportando conocimiento y formando a las futuras generaciones para que se conviertan en agentes de transformación socioambiental. Asimismo, es fundamental mostrar congruencia con lo que enseñamos en las aulas y a su vez ser ejemplo en la sociedad”, dijo.

Durante los siguientes meses, la IBERO se ocupará en elaborar un plan con las medidas necesarias para alcanzar las emisiones de carbono cero, e informar anualmente sobre los progresos hasta que se cumpla la meta.

“La emergencia climática que enfrentamos demanda acciones urgentes, ambiciosas y coordinadas de toda la sociedad con el fin de evitar que la temperatura del planeta se eleve más de 1.5 °C, respecto del promedio actual, límite que los expertos han seсalado como el máximo para evitar consecuencias irreversibles en la sociedad y en los ecosistemas”.

Race to Zero busca reunir el liderazgo y acción de todos los actores no estatales, para lograr un futuro resiliente y sin emisiones de carbono. Todos los miembros de esta campaña se comprometen a alcanzar emisiones netas cero a más tardar en 2050.

Con su integración, la IBERO se suma al conjunto de mil 073 universidades alrededor del mundo que hasta hoy se han unido a esta iniciativa.