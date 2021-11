'Error de dedo' le impide cobrar su pensión federal

"Muchos maridos le dejan a su mujer pensión pero a mí nomás me dejó ocho hijos", dijo entre risas doña Sofía, una mujer de 78 años de edad de la colonia Las Carolinas que es beneficiaria de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Su esposo José Concepción falleció a los 38 años de edad víctima de una caída que sufrió en una cantina pues "era muy tomador, le gustaba mucho el trago".

La dejó sin pensión de viudez y con ocho hijos, fueron 3 mujeres y 5 varones. Hoy Sofía vive con su hijo de 60 años, que está desempleado desde hace un buen tiempo. A dos de sus hijos les perdió la pista y otro par ya murieron.

Ayer viernes doña Sofía estaba afligida pues resulta que su Tarjeta para el Bienestar se bloqueó cuando acudió a un cajero automático a cobrar su pensión bimestral y fue gracias a que tecleó un dígito de forma incorrecta.

"A mí me estaban pagando (por orden de pago) pero como ya me llegó mi tarjeta nueva pues me fui con unas vecinas a cobrar y fui y pues hice todo mal porque se me bloqueó y ahora no puedo recibir mi pensión. Ya mi nieto me anda ayudando para desbloquearla porque mi pensión es para comprarme que mi ropita, para pagar la luz, el gas y para comer, ahí lo hacemos rendir", expresó.

El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado dijo que en la actualidad, cerca del 50 por ciento de las personas beneficiarias de programas sociales federales ya cuentan con una tarjeta bancaria. A otros se les deposita mediante sus tarjetas de pensiones de instituciones como el IMSS o ISSSTE.

El funcionario comentó que en la entidad, el Programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tiene a cerca de 80 mil personas inscritas.

La meta es alcanzar 50 mil registros más de personas de 65, 66 y 67 años y hasta ahora, se han incorporado a cerca de 30 mil nuevos beneficiarios y beneficiarias. De esta última cifra, 8 mil corresponden a la Comarca Lagunera.