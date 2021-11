Gorriarán dice que llegan de menos a más

ernando Gorriarán, espera un duelo complicado ante el San Luis, tal como lo fue en el último duelo de la campaña regular.

"Sabemos que es una linda oportunidad, un torneo completamente distinto y trataremos de hacer lo mejor posible pensando en ir partido a partido".

Agregó que el equipo está muy bien, con todos sus compañeros con gran ánimo, pensando en una revancha, en revertir lo hecho en el torneo anterior.

Del rival expresó: "Ojalá que sea un Atlético de San Luis que salga a proponer, porque el futbol es un espectáculo y no es bueno que un equipo venga a defenderse, ya que es complicado el no encontrar los espacios, pero no sabemos cómo sea su planteamiento".

Apuntó que a veces resulta fastidioso, porque no te dan muchos espacios, pero "hay que seguir con la misma mentalidad para poder sacar el resultado".

El charrúa indicó que se siente en condiciones físicas y futbolísticas, para poder contribuir con los Guerreros por el pase a la fiesta grande del futbol mexicano.

Mencionó que el torneo ha sido complicado para los Guerreros debido a que los jugadores que fueron a la Copa América no pudieron hacer pretemporada. Destacó que tuvieron buenas actuaciones jugando como visitantes y terminaron el torneo de menos a más, por lo que están ilusionados por hacer una gran liguilla y poder repetir lo que hicieron el torneo anterior de llegar a la final, pero ganarla en esta ocasión.

HABLA SOBRE TABÁREZ

Por otro lado, lamentó la salida del "Maestro" Oscar Washington Tabárez como estratega de la selección de su país.

"Uno se pone triste con su salida, porqué fue él (Tabárez) quien me dio la oportunidad" expresó.

Y es que "Nando" agregó, que fue una decisión difícil la que tomaron los directivos de la Celeste, en donde ningún jugador tuvo nada qué ver, así como en la próxima contratación del nuevo timonel, viendo con buenos ojos la llegada de Guillermo Almada, aunque solamente depende de los hombres de pantalón largo.

"Gorri" confesó que el recuerdo que más le dejó marcado el "Maestro" es que cuando en el 2015 se proclamaron campeones Panamericanos en Canadá, precisamente ante México, donde le recalcó que siguiera trabajando de la misma manera para poder sobresalir, consejo que siguió al pie de la letra, hasta que lo llamó para la eliminatoria mundialista y la Copa América en Brasil del presente año.