'México ya no va a ser destino para inversión', advierte General Motors ante cambios en política energética

México dejará de ser un destino para la inversión sin un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables, advirtió José Francisco Garza Rodríguez, presidente y director general en General Motors de México.

"Si no existe un marco jurídico en México, un marco estructural enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar en su misión de ser cero emisiones y, desafortunadamente, si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión", dijo este viernes en la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Explicó que actualmente sólo 27% del consumo de energía eléctrica de la automotriz proviene de energías renovables, pero el objetivo es que 100% lo sea a escala global para 2040.

"Estamos trabajando muy de cerca y alzando la voz. No somos la única automotriz que tiene metas de cero emisiones. Lo vamos a cumplir, y si las condiciones no están en la mesa, creo que México no será un destino de inversión en el corto y mediano plazo", externó Garza Rodríguez.

"Ese dólar que se iba a invertir en México se iría a Estados Unidos, Canadá, Brasil, China o Europa. Sería una pena que, si México no contempla ver un país con energías limpias, esa inversión no llegue", agregó. Explicó que GM tiene como misión de largo plazo ver un mundo con cero emisiones y para eso necesita invertir en la electrificación de su portafolio de productos, transformar vehículos eléctricos a autónomos, mientras que los ciclos de manufactura deben ser cero emisiones al igual que la base de proveeduría.

El sector automotriz se toma entre cinco y siete años de anticipación para tomar la decisión de invertir en una planta de autos eléctricos, señaló.