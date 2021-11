Michael Bublé, cada día más argentino entre el mate y la Navidad

El cantante canadiense Michael Bublé, que acaba de lanzar una edición especial de su álbum navideño "Christmas", confiesa en una entrevista a Efe su pasión por el mate, las fiestas navideñas y su familia argentina hasta el punto de proclamar su 'cambio' de nacionalidad: "¡Ahora soy argentino!".

En la conversación por videoconferencia con Efe, Bublé aparece relajado y feliz, alterna el inglés con el español y la conversación seria con las bromas.

El artista, ganador de cuatro Grammys y que está casado con la actriz y cantante argentina Luisana Lopilato, con la que tiene tres hijos, reconoce durante la entrevista con Efe que las fiestas navideñas son un momento "muy sentimental y emotivo" para él.

Bublé está inmerso en una ronda de entrevistas con motivo del décimo aniversario de la aparición de su álbum "Christmas", que hasta el momento ha vendido millones de copias y se ha convertido en un clásico de las fiestas navideñas.

Para conmemorar el aniversario, acaba de presentar una edición especial del disco con siete nuevas grabaciones, entre ellas una versión de "Let It Snow" y la nueva canción "The Christmas Sweater".

El artista de 46 años explica que eligió "con mucho cuidado" las canciones del nuevo álbum de entre todas sus favoritas de grabaciones pasadas.

"Realmente quería cosas que me habían emocionado pero que no se habían escuchado. Porque es un año muy especial, al ser el décimo aniversario de ese álbum de Navidad", continúa.

Con el paso del tiempo, "Christmas", en el que colaboraron otros artistas como Shania Twain, Mariah Carey o Thalía, se ha convertido en el álbum de más éxito de Bublé y uno de los de más ventas del mundo en el siglo XXI.

EL ÉXITO DE CHRISTMAS

"Con el paso de los años, ha seguido siendo parte de la cultura. ¡Incluidos los memes!", dice entre risas Bublé, para quien también es un "honor" que su nombre se identifique con esta época del año en la que "la que la gente es más bondadosa" y la vida se mira "con los ojos de los hijos".

A lo largo de la entrevista, Bublé exhibe la devoción que siente por su familia y su creciente aceptación de la cultura argentina hasta el punto de declarar que allá donde va bebe mate.

"Me encanta el mate", suelta el cantante en inglés antes de pasarse al español con acento argentino: "Tú sabés, cuando tienes una esposa argentina, mate es vida".

Pero tampoco se olvida de su origen canadiense y se sigue extrañando de que el mate se beba entre varias personas a la vez.

"Veo que (el mate) está pasando de una a otra persona y finalmente me llega a mí y pienso: 'Con el covid, esto no es muy bueno'. Pero me encanta. Me gusta el sabor así como su aspecto social", explica con una sonrisa.

También confiesa lo mucho que le gusta hablar español, y lo orgulloso que está pese a sonar "como un cavernícola" y no conjugar bien los verbos.

"Amo tanto a mi esposa y era tan importante para mí asimilar su cultura y vivir en Argentina que ahora puedo entender español y hablarlo un poco", reconoce el cantante, quien bromea también al recordar cómo ahora, cuando su familia política se mete con él, puede entenderlo todo.

DIFERENCIAS CULTURALES

Bublé no se resiste y bromea sobre las diferencias culturales entre Argentina y Canadá.

"Le suelo decir a mi esposa que Argentina es más peligrosa que Canadá. Y ella me responde que sí, que Argentina es más peligrosa, la gente se mata los unos a los otros pero que Canadá es tan aburrida que la gente se mata a sí misma", dice.

También señala que "la gran discusión" con su mujer es sobre los horarios para comer y salir.

"Cuando salgo con mis amigos, he terminado a medianoche. Ella no va a cenar hasta las 11 ó 12 de la noche. Y después está por ahí hasta las 5 ó 6 de la mañana. Es una locura", continua divertido.

Pero a pesar de las diferencias, la familia Bublé-Lopilato ha llegado a sus acuerdos particulares, también para celebrar la Navidad, y lo hacen a la manera canadiense, el 25 por la mañana, pero también a la argentina, festejando la Nochebuena.

Así por la noche "abrimos algunos regalos y por la mañana viene Santa Claus". "Y por supuesto, en vez de café bebemos mate", añade.