Revelan la razón del final de la relación entre Camila Cabello y Shawn Mendes

Camila Cabello y Shawn Mendes eran una de las parejas favoritas de la farándula, se les veía juntos todo el tiempo, llegaron a realizar presentaciones en vivo juntos y colaboraron en el tema "Señorita" el cual les dio gran éxito a nivel mundial colocándose en el primer puesto de todas las listas de popularidad. Esta semana anunciaron el punto final de su relación de casi más de 2 años.

La pareja que regaló momentos apasionados en la pantalla como su beso en los MTV Video Music Awards del 2019, confirmó su separación y aunque dejaron claro que lo hicieron bajo buenos términos. Una fuente cercana a la pareja reveló para revista People más detalles de la noticia.

Según lo que dijo la fuente la relación de los dos cantantes simplemente "fracasó".

"Simplemente no era una relación que pudiera avanzar en este momento, Parece que el romance simplemente se esfumó".

Cabe señalar que Camila y Shawn iniciaron una amistad muchos años atrás cuando ambos recién comenzaban sus carreras, la intérprete de "Havana" aun pertenecía al grupo musical Fifth Harmony. Uno de sus primeros acercamientos fue cuando colaboraron en el tema "I Know What You Did Last Summer" en 2015. Pero tuvieron que pasar varios años para formalizar un noviazgo.

Camila y Shawn pasaron el encierro por la pandemia de COVID-19 juntos en Miami. Y aunque tienen sus proyectos independientes, se les había visto juntos viajando por México a principios de este mes.