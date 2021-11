Tigres quiere reforzar su defensa y podría ser con Matheus Doria o Bruno Valdez

El Torneo Apertura 2021 se acerca a su fin, por lo que poco a poco comenzarán a sonar los nombres de los jugadores que reforzarán a cada equipo de la Liga MX y todo parece indicar que Matheus Doria está junto al americanista Bruno Valdez en la mira del Tigres.

De acuerdo a información del reportero de TUDN, Vladimir García, Antonio Sanco, el director deportivo de Tigres UANL confirmó sus deseos de reforzar a la defensa central del equipo, y entre los jugadores posibles están tanto Doria como Valdez.

"El tema de la central no es nuevo, con el torneo pasado con lo que pasó con Pancho siempre hemos dicho que es un tema, decidimos al final no hacerlo porque no queremos apresurarnos, son jugadores interesantes esos dos que mencionas, pero siempre estamos viendo jugadores y los conocemos porque están aquí en la liga", dijo.

A pesar de que señaló que ambos futbolistas son de su interés, el la directiva del equipo se mantienen observando a que talentos podrían llevar a su conjunto para ser refuerzos del próximo torneo.

"Ahorita todos estamos enfocados en lo que viene, siempre estamos buscando jugadores, la central no es un tema de ahorita al igual que la lateral izquierda, no hemos cambiado en muchas cosas, tenemos buen equipo, estamos completos y lo que venga para reforzar será bienvenido", finalizó.