Las hermanas de las famosas que también brillan en el espectáculo

En el mundo del espectáculo existen apellidos que son reconocidos, tan solo pertenecer a ellos augura éxito instantáneo, tal es el caso de la familia Kardashian o incluso en México el apellido Derbez. Sin embargo hay familias en las luego de que una integrante se hace famosa, esto le abre las puertas a sus hermanas.

Existen varios casos como el de Beyoncé y su hermana Solange, algunos otros no tan exitosos como el de Lindsay Lohan y su hermana Aliana Lohan, quien a pesar de tratar de destacarse en el mundo del entretenimiento no ha conseguido estar al nivel de su hermana y Britney Spears y su hermana Jamie Lynn Spears, que a pesar de ser reconocida por la serie Zoey 101 no volvió a tener el mismo éxito.

Hilary Duff y Haylie Duff

La actriz y cantante estadounidense Hilary Duff se convirtió en un ídolo adolescente tras protagonizar la serie de Disney Channel, Lizzie McGuire, papel que le dio fama mundial colocándose como protagonista de varias películas y una carrera exitosa en la música. Actualmente sigue actuando, será la protagonista del serie "How I Met Your Father".

Sin embargo no ha estado sola en su carrera, su hermana mayor Haylie Duff siempre ha estado a su lado para apoyarla, pero además también ha desarrollado una carrera en el entretenimiento como actriz y presentadora de televisión. Entre sus participaciones destacadas están las cintas "My Nanny 's Secret" y "Material Girls". Además de que es una celebridad de la cocina son sus programas "The Real Girl 's Kitchen" y "Haylie 's America".

Dakota Fanning y Elle Fanning

Dakota Fanning saltó a la fama con tan solo siete años cuando por interpretación de Lucy en la película "I Am Sam" en el año 2001, a esto le siguieron varias cintas que la colocaron como estrella infantil como "Uptown Girls", "Man on Fire" y "Charlotte's Web". Por otro lado, su hermana menor Elle Fanning debutó en la misma película que Dakota, haciendo una versión más joven del personaje, pero su verdadero estrellato comenzó hasta 2006 cuando apareció en la cinta "Babel" de Alejandro González Iñárritu. Ambas siguen actuando Elle tiene 23 años mientras que Dakota 27.

Miley Cyrus y Noah Cyrus

La cantante estadounidense Miley Cyrus saltó al estrellato luego de que protagonizó la serie Hannah Montana, hija del cantante de Country Billy Ray Cyrus y ahijada de Dolly Parton, estaba destinada a dedicarse a la música. Tras el éxito de Miley su padre retomó su carrera musical, así como su hermano Trace Cyrus, quien formó la banda Metro Station.

Pero quien siguió verdaderamente los pasos de Miley fue su hermana menor Noah, quien desde pequeña tuvo apariciones en Hannah Montana. Pero fue hasta el 2017 que finalmente inició su carrera musical como solista cosechando gran éxito al nivel de su hermana Miley.

Beyoncé y Solange

Beyoncé es una de las estrellas más importantes de la música, su estilo único la hicieron convertirse en la exmiembro más exitosa del grupo Destiny 's Child. Con seis discos de estudio publicados y millones de ventas en sencillos y giras mundiales, nadie pensaría que la B Queen tiene una hermana igual de talentosa. Pero Solange ha demostrado con su carrera solista que no vive bajo el nombre de su hermana mayor, con cuatro álbumes de estudio publicados ha cosechado gran éxito en la música soul siendo aclamada por la crítica.

Mary-Kate y Ashley Olsen y Elizabeth Olsen

Las hermanas gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen gozaron de gran fama desde muy pequeñas tras aparecer en la serie “Full House”, se convirtieron en estrellas infantiles y en ídolos adolescentes, con grandes éxitos del cine como Winning London y New York Minute. Aunque se retiraron de la actuación , siguen triunfando gracias a su trabajo en la industria de la moda con su marca The Row. Mientras que su hermana menor es una de las estrellas más grandes del cine en la actualidad, Elizabeth Olsen, protagonista de Wanda Vision, gracias a su incursión en el mundo de los superhéroes su carrera ha despegado a otro nivel.

El clan Kardashian- Jenner

Mención honorífica al linaje Kardashian- Jenner del que tanto Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, así como Kendall y Kylie Jenner han dominado el mundo del internet, la belleza, los negocios y el entretenimiento.