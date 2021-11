'No tenemos ninguna sola observación', afirma alcalde de Torreón sobre revisiones de la ASF

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, presumió este viernes que a las oficinas de la Tesorería Municipal llegó recientemente una notificación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), misma que indicó que no se generaron observaciones respecto al ejercicio de los recursos federales desde 2018 y hasta la fecha, lo que desde su perspectiva genera confianza en el contexto de cambio de gobierno y da cuenta de la “transparencia” del ejercicio público municipal.

Dijo que las autoridades federales realizaron revisiones detalladas respecto a los recursos federales ejecutados por el Municipio de Torreón, especialmente en rubros como las participaciones y de las que se tienen que tener acciones específicas; lo anterior manda un mensaje a la población respecto al uso “adecuado” de las finanzas públicas y su destino en beneficio directo a la sociedad.

“Déjenme comentarles algo, recibimos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no tenemos ninguna sola observación, 2018, 2019, 2020, ni una sola, o sea auditorías por más de mil millones de pesos, el Municipio de Torreón no tiene observaciones… Todo lo que tiene que ver con recurso federal, el recurso federal abarca desde las observaciones, que tienen que ver con el presupuesto del municipio, toda la obra pública que tiene recurso federal y todo lo que tiene que ver con seguridad pública, no tenemos ninguna sola observación de la Auditoría Superior de la Federación”.

En ese mismo sentido, destacó que se tiene confianza en que serán solventadas de manera adecuada las observaciones que sí se le han realizado, pero de parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mismas en las cuales se detectaron inconsistencias en el manejo de los recursos y que han derivado en constantes confrontaciones entre miembros del Cabildo y sus diversas fracciones políticas.

Incluso fue más allá e invitó a quienes se encuentran a cargo de revisar las finanzas municipales desde la ASE para que se verifiquen los datos correspondientes, de manera que lo más pronto posible se pueda dar cuenta a la ciudadanía de la forma en la que se ejecutaron los recursos públicos que han sido observados.

“Claro (se tiene confianza), yo apelo a la buena voluntad para que se revisen de una por una, bien, que se solventen las dudas que pueda haber en cada una de las observaciones a nivel estatal”.

Cabe recordar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó en su momento que se realizaron observaciones al municipio de Torreón por unos 300 millones de pesos derivado de la revisión del ejercicio fiscal de 2019, las autoridades municipales se han defendido argumentando que se trata de situaciones de “forma” y que se han ido solventando, según cada caso.